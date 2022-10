Knox Matrix: Samsung apuesta al blockchain para hacer más seguro el hogar conectado

En el inicio de su conferencia anual para desarrolladores, la Samsung Developer Conference 2022, en San Francisco, Samsung anunció una nueva versión de SmartThings, su plataforma para vincular dispositivos de un hogar conectado, que implementará tecnología blockchain para corregir uno de los mayores problemas de inseguridad digital que tiene la domótica moderna.

Blockchain es una tecnología asociada a las criptomonedas, pero que la excede: es una forma de crear un registro digital inviolable y compartido, y se está usando muchísimo para preservar la seguridad en cadenas de suministro de componentes, documentos legales y más. El concepto básico es que todos los cambios que pueden darse en una blockchain están validados por todos los integrantes de esa, y los registros son almacenados en todos ellos; así, para violar una cadena de bloques habría que modificar los registros de todos los miembros en simultáneo.

Cuál es el peligro del hogar conectado

¿Qué tiene que ver esto con una aspiradora robot o luces inteligentes? A medida que los hogares se llenan de dispositivos conectados a internet (televisores, luces, aires acondicionados, timbres, aspiradoras, lavarropas, heladeras, etcétera) cada uno de ellos se transforma en una puerta por la que potencialmente puede entrar malware o un ladrón informático. ¿Qué daño podría hacer con una cortina que se puede enrollar a distancia? El atractivo no está en capturar ese dispositivo por la acción original para la que fue diseñado, sino por su capacidad de comunicarse con otros dispositivos; así, esa cortina inocente podría ser el lugar por el que entra un ladrón informático, que podría instalar software que, desde la computadora de esa cortina, intenta acceder a otros dispositivos más valiosos de nuestro hogar, como una computadora, y de allí al contenido que tiene. O usar esa cortina conectada como soldado (ser parte de una botnet, en la jerga) para atacar otras computadoras y generar un ataque de denegación de servicio.

Así, lo que plantea Samsung con su nueva plataforma Knox Matrix es lograr que todos los dispositivos que integran esa red hogareña generen una blockchain privada: un sistema de validación cruzado que impida que software desconocido se instale en uno de esos dispositivos y tome el control del mismo. En teoría, no podrá, porque el resto de la red lo notará al instante: le faltarán las credenciales originales generadas por esa blockchain privada. Parece complejo, pero Samsung asegura que todo esto será automático e invisible.

La supervisión cruzada (todos los componentes de esa red hogareña verifican que el resto se comporte como corresponde) traerá también otro beneficio: verificar que todos los integrantes de la red tengan su firmware actualizado; Samsung dice que llegado el caso podrían gestionar la descarga de la nueva versión para hacer más seguro el sistema.

Por ahora, no obstante, no hay fechas respecto de cuándo estará disponible este sistema, ni cuán retrocompatible será: es probable que los equipos capaces de sumar esta función sean los más modernos. A la vez, Samsung dice que en un principio estará disponible solo para equipos de la marca, pero que luego se ampliará al resto; no tiene sentido dejar fuera de esa blockchain privada un timbre conectado solo porque es de otro fabricante.

Samsung asegura también que es una plataforma pensada para el largo plazo, algo clave teniendo en cuenta que la vida útil de muchos de los elementos de una casa conectada debería alcanzar al menos una década de uso.

