La bomba que podría frenar a Nvidia y la pregunta que inquieta a Silicon Valley

Según The Economist, nunca hubo un escándalo como el del ahora exCEO de Nvidia Jensen Huang. Lo excepcional es la combinación: reportes sobre relaciones personales, una de ellas vinculada a sospechas de inteligencia china. Pero también el peso de Nvidia. El escándalo podría ser la bomba que frene a la empresa que lideró hasta ahora la carrera mundial de la inteligencia artificial.

“Hay algunas referencias que podemos hacer sobre la relatividad de la moralidad”, dice a LA NACION Rebeca Hwang, emprendedora, inversora y académica especializada en innovación y tecnología que conoce de cerca el ecosistema de Silicon Valley. “Esta semana estuvo el Papa en Argentina y hubo un récord de personas que participaron en las misas; también en Estados Unidos hace meses que hablamos de ética y moralidad en relación al avance de la tecnología. Parecía que ningún escenario nefasto desaceleraría el avance de la IA. En el contexto de una ciudad donde el poliamor y la poligamia son la nueva normalidad, es notable que un escándalo aparentemente moral haya destronado al líder más importante del mundo en este momento en la creación de los chips que configuran los cerebros artificiales. Huang era considerado en el ambiente como un ejemplo de ética de trabajo. Una persona poco probable de ser vinculada con este tipo de transgresiones. No tenía las características del playboy, como sí tenían otra media docena de CEO con historias abundantes de relaciones extramaritales (el caso de Elon Musk o Eric Schmidt), quienes por otro lado no tuvieron que pagar un precio comparable al que paga Huang por sus elecciones personales”, agrega.

-Entonces, ¿por qué te parece que estalla esta historia ahora?

-Sí, ¿cuáles son esos drivers que hacen que, coincidentemente, un día antes de que Anthropic supuestamente haga la IPO, aparezca esta historia? Geopolíticamente, no hay que ser un genio para saber que el tipo es de Taiwán y que hay animosidades con China en múltiples niveles. Está documentado que Trump y Jensen han cultivado una relación cercana (con el presidente apelando su apoyo a la permanencia en su cargo públicamente). Pero también, en las últimas elecciones en EE.UU., la juventud expresó su escepticismo con la vorágine de los data centers. Hay correlaciones o interpretaciones que son obvias, o por lo menos naturales. Muchos en Silicon Valley hablan de que esto fue evidentemente un “hit job” con un target muy específico: cambiar las dinámicas de poder en un sector que ha dominado el crecimiento económico de EE.UU., donde se enriqueció la élite, pero el resto de la población no puede pagar la nafta para ir al trabajo.

-¿Qué puede pasar con Nvidia? ¿Cómo podría cambiar la operación de la compañía?

-Esa es la otra pregunta del millón. Hay rumores de que quieren a Tim Cook y a otros de ese estilo para liderar la compañía. Según mis conversaciones con ejecutivos en la compañía, la cultura de Nvidia es muy horizontal y Jensen toma todas las decisiones. Es el fundador y creador, al estilo Steve Jobs. Toda la compañía se desarrolló con el ADN de Jensen.

Definitivamente no es un reemplazo fácil y va a requerir una transición que conlleva un costo enorme para la compañía, lo cual ya vemos reflejado en la reacción de Wall Street. Y eso te hace preguntar por qué el board decidió precipitadamente movilizar una campaña de reemplazo, lo que no le dejó otra alternativa a Jensen que renunciar.

-¿Es habitual que un directorio actúe con esta rapidez en una situación así?

-No, no es algo tan común en este tipo de casos. En general hay una investigación, se dilata y las cosas se alargan varias semanas o incluso meses. Pero acá explotó, y eso a mí me crea mucha sospecha sobre el timing.

-¿Qué efectos puede tener este escándalo a nivel del mercado de chips?

-Las decisiones que se toman para escalar esa tecnología y otros proyectos internos de la compañía van a influir en lo que es open source y lo que no, la disponibilidad de chips de otros países como China, y las alianzas geopolíticas que determinan donde se generan los GPUs. Hay una demanda insaciable de compute power, y Nvidia tiene el liderazgo indiscutible. Con este escándalo se abren oportunidades para otros para tomar ventaja de esta crisis.

Hay varias cosas ahí que, con Jensen, uno tendría la confianza —como la tienen quienes están en el mundo de la tecnología— de que las va a hacer bien. Pero si la decisión política es poner a alguien externo, creo que va a haber un período de adaptación, y tres décadas de capital social en el espacio que deben recrearse.

-¿Qué riesgos implica para la empresa un cambio de liderazgo?

-No es una compañía que pueda andar sola. Hay mucha competencia de chips que vienen de Asia. Hay muchas mejoras constantes en términos de eficiencia. Es un momento crítico y Nvidia no la tiene tan asegurada, en realidad. Por eso, la relación con alguien proteccionista como Trump era importante para la compañía.

-¿Qué puede pasar con el caso hacia adelante?

-En DC hay ruido, porque esto podría desencadenar en una investigación mucho más trascendente que el puesto de Jensen. Hay gente que sabía, gente que no intervino y que, de alguna manera, puso en riesgo la seguridad nacional. Siempre hay que preguntarse por el timing: ¿por qué ahora? Cabe preguntarnos si tiene que ver con que los demócratas ganaron las midterms. Hay intereses que apoyan desacelerar la construcción de data centers. Incluso Erin Brockovich está haciendo activismo en contra; es un tema que resuena con los votantes. La pregunta más interesante para la película de ficción que estamos viviendo, en este momento del plot, es si China intentó destronar a Jensen o si solo se trataba de espionaje. Independientemente de la intención, les salió mejor de lo que esperaban: esta medida va a desacelerar a Nvidia por unos meses. Y meses son décadas en “años IA”. Lo más irónico de todo esto es que, de todas las millones de conversaciones que hemos tenido sobre cómo bajar la intensidad de la velocidad del progreso, nada funcionó, excepto la figura ancestral de la tentación. El deseo más humano del mundo: el deseo carnal, el anhelo de una conexión humana, la intimidad, que escasea en los altos niveles de liderazgo. Como dijo Pamela Anderson: enamorarse es la imperfección que la hace más humana. En mi opinión, ganó la humanidad.