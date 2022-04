La era del sol

Inspirado en el dato de que una hora de sol provee a la Tierra de más energía que la que el planeta utiliza en un año, el fotógrafo alemán Tom Hegen, especializado en fotografía aérea, realizó una serie de capturas sobre plantas de energías renovables ubicadas en los Estados Unidos, Francia y España. El proyecto Solar Power se suma a otros documentos visuales que narran el impacto humano sobre el paisaje y la no siempre inocua alternancia hacia lo sostenible: las reforestaciones (The Botanical Series), el uso del calor tectónico (The Geothermal Series) o la extracción mineral en el triángulo de Argentina, Chile y Bolivia (The Lithium Series).