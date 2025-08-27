La herramienta de IA que YouTube usa para editar tus videos sin que lo sepas y sin pedirte permiso

YouTube le hizo retoques con inteligencia artificial varios videos sin avisarle a sus creadores ni pedirles permiso. Mientras la IA interviene silenciosamente en nuestro mundo, ¿qué sucede con nuestra conexión con la vida real?

El rostro de Rick Beato simplemente no se veía bien. “Pensé: ‘¡Mi pelo se ve raro!’”, dice, “y cuanto más me fijaba, más parecía que llevaba maquillaje”.

Beato tiene un canal de YouTube con más de cinco millones de suscriptores, donde ha creado casi 2000 videos explorando el mundo de la música.

Algo le pareció raro en una de sus últimas publicaciones, pero apenas podía percibir la diferencia. “Pensé: ‘¿Me lo estoy imaginando?’”.

Resulta que no. En los últimos meses, YouTube ha utilizado en secreto inteligencia artificial (IA) para retocar los videos de los usuarios sin avisarles ni pedirles permiso.

Las arrugas de las camisas parecen más definidas. La piel es más nítida en algunas zonas y más suave en otras. Presta mucha atención a las orejas y puede que notes que se deforman.

Estos cambios son pequeños, apenas visibles sin no puedes compararlos con otros videos. Sin embargo, algunos youtubers perturbados dicen que les da a su contenido una sutil y desagradable sensación de estar generados por IA.

Hay una tendencia más amplia en juego. Una parte cada vez mayor de la realidad es preprocesada por la IA antes de llegar a... nosotros. Al final, la pregunta no será si podemos notar la diferencia, sino si está erosionando nuestros vínculos con el mundo que nos rodea.

“Me distorsiona completamente”

“Entre más lo veía, más me molestaba”, dice Rhett Shull, otro popular youtuber musical.

Shull, amigo de Beato, empezó a revisar sus propias publicaciones y descubrió los mismos extraños detalles.

Publicó un video sobre el tema que ha acumulado más de 500.000 visualizaciones.

“Si hubiera querido este terrible retoque extra, lo habría hecho yo mismo. Pero lo más grave es que parece generado por IA. Creo que eso me distorsiona profundamente, distorsiona lo que hago y mi voz en internet. Podría erosionar la confianza que me tiene mi público, aunque sea un poco. Simplemente me molesta”.

Algunos usuarios han empezado a darse cuenta de "retoques" hechos por IA en sus videos, sin que ellos los pidieran. Getty Images

Shull y Beato no fueron los primeros en notar el problema.

Las quejas en redes sociales se remontan al menos a junio, con usuarios publicando primeros planos de partes del cuerpo con aspecto extraño y cuestionando las intenciones de YouTube.

Ahora, tras meses de rumores en la sección de comentarios, la compañía finalmente confirmó que está modificando un número limitado de videos en YouTube Shorts, la función de videos cortos de la aplicación.

“Estamos realizando un experimento en algunos YouTube Shorts que utiliza tecnología tradicional de aprendizaje automático para desenfocar, eliminar el ruido y mejorar la claridad de los videos durante el procesamiento (similar a lo que hace un teléfono inteligente moderno al grabar un video)”, dijo Rene Ritchie, jefe de redacción y enlace con creadores de YouTube, en una publicación en X.

“YouTube siempre está trabajando para ofrecer la mejor calidad y experiencia de video posibles, y seguirá teniendo en cuenta los comentarios de creadores y espectadores a medida que implementamos y mejoramos estas funciones”, agregó la empresa.

YouTube no respondió a las preguntas de la BBC sobre si los usuarios tendrán la opción de que la IA ajuste sus videos.

Términos imprecisos

Es cierto que los smartphones modernos incorporan funciones de IA que pueden mejorar la calidad de imagen y video. Pero eso es algo completamente distinto, según Samuel Wooley, catedrático de Estudios sobre Desinformación en la Universidad de Pittsburgh (EE.UU.).

“Puedes decidir qué quieres que haga tu teléfono y si activar o no ciertas funciones. Lo que tenemos aquí es una empresa que manipula el contenido de usuarios líderes que luego se distribuye al público sin el consentimiento de quienes producen los videos”, sostiene.

Wooley argumenta que la elección de palabras de YouTube se siente como un intento por desviar la atención.

“Creo que usar el término ‘aprendizaje automático’ es un intento de ocultar el hecho de que usaron IA debido a las preocupaciones que hay en torno a esta tecnología. El aprendizaje automático es, de hecho, un subcampo de la inteligencia artificial”, afirma.

El vocero de YouTube compartió detalles adicionales en una publicación posterior, trazando una línea entre el “aprendizaje automático tradicional” y la IA generativa, donde un algoritmo crea contenido completamente nuevo aprendiendo patrones en vastos conjuntos de datos.

Sin embargo, Wooley afirma que esta distinción no es significativa en este caso.

Como sea, esta decisión es un indicio de cómo la IA continúa sumando pasos adicionales entre nosotros y la información y los medios que consumimos, a menudo de maneras que no se notarían a primera vista.

“Las huellas en la arena son una gran analogía”, afirma Jill Walker Rettberg, profesora del Centro de Narrativa Digital de la Universidad de Bergen (Noruega):

“Sabes que alguien tuvo que dejar esas huellas. Con una cámara analógica, sabes que había algo delante de la cámara porque la película estaba expuesta a la luz. Pero con los algoritmos y la IA, ¿qué le va a hacer esto a nuestra relación con la realidad?”.

Un fenómeno que se expande

En marzo de 2025, estalló la controversia cuando aparecieron en Netflix aparentes remasterizaciones con IA de las comedias de los 80, The Cosby Show y A Different World.

Las series están disponibles en alta definición, a pesar de haberse grabado originalmente en video. The Verge calificó el resultado como un “desorden de pesadilla con rostros distorsionados, texto ilegible y fondos deformes”.

Sin embargo, va más allá de las repeticiones de los 80 y los videos de YouTube. En 2023, se descubrió que Samsung editaba artificialmente fotos de la luna tomadas con sus dispositivos más recientes.

Posteriormente, la compañía publicó una entrada en su blog detallando la IA detrás de sus fotos lunares.

Los usuarios de smartphones Google Pixel obtienen una función aún más impactante que utiliza IA para corregir sonrisas.

La herramienta “Mejor Toma” selecciona las expresiones más atractivas de los rostros de las personas de una serie de fotos grupales, compilándolas en una nueva y atractiva imagen de un momento que nunca ocurrió en el mundo real.

El último dispositivo de Google, el Pixel 10, incluye una nueva función que utiliza IA generativa en su cámara para permitir a sus usuarios hacer zoom hasta 100x, mucho más allá de lo que la cámara puede capturar físicamente.

A medida que funciones como estas se vuelven más comunes, surgen nuevas preguntas sobre qué representan las fotos.

¿Qué es real?

No es un paradigma nuevo. Hace treinta años, existía una preocupación similar por los estragos que Photoshop iba a causar en la sociedad.

Décadas después, todavía hablamos de los daños de retocar modelos en revistas y de los filtros de belleza en redes sociales. Quizás la IA sea más de lo mismo, pero potencia estas tendencias, según Wooley.

Es claramente algo que está en la mente de los ingenieros de Google, propietaria de YouTube. Además de las capacidades de IA generativa integradas en la cámara del Pixel 10, también es el primer teléfono en implementar nuevas credenciales de contenido establecidas por la industria.

Estas colocan una marca de agua digital en las imágenes para que los usuarios puedan identificar si fueron editadas con IA.

Pero Wooley afirma que el uso del aprendizaje automático para editar videos de YouTube sin el conocimiento de los usuarios corre el riesgo de desdibujar los límites de la confianza en línea.

“Este caso de YouTube revela cómo la IA se convierte cada vez más en un medio que define nuestras vidas y realidades”, afirma Wooley. “La gente ya desconfía del contenido que encuentra en las redes sociales. ¿Qué sucede si la gente sabe que las empresas están editando el contenido desde arriba, sin siquiera decírselo a los propios creadores?”

Aun así, a algunos no les molesta la incursión de YouTube en el contenido modificado con IA.

“Ya sabés, YouTube está constantemente trabajando en nuevas herramientas y experimentando”, dice Beato. “Son una empresa líder en su clase, solo tengo cosas buenas que decir. YouTube me cambió la vida”, cierra.