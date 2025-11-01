Lanzamientos de videojuegos en Noviembre de 2025 en Steam: esta es la lista

Cada mes, la plataforma Steam amplía su ya vasto catálogo con nuevos títulos que buscan ganarse un lugar en la memoria de los jugadores. Para noviembre de 2025, la plataforma anuncia una variedad de videojuegos que suelen abarcar todos los géneros, desde aventuras épicas hasta emocionantes juegos multijugador. A continuación, te presentamos la lista completa de los lanzamientos más destacados de este mes.

Estos son los lanzamientos de noviembre de 2025 en Steam

Tavern keeper 🍻 - Lanzamiento: 03/11

Europa universalis v - Lanzamiento: 04/11

Football manager 26 - Lanzamiento: 04/11

The legend of khiimori - Lanzamiento: 04/11

Cairn - Lanzamiento: 05/11

Unbeatable - Lanzamiento: 06/11

Of ash and steel - Lanzamiento: 06/11

Whiskerwood - Lanzamiento: 06/11

The last caretaker - Lanzamiento: 06/11

Honeycomb: the world beyond - Lanzamiento: 06/11

Anno 117: pax romana - Lanzamiento: 13/11

Where winds meet - Lanzamiento: 14/11

Escape from tarkov - Lanzamiento: 15/11

Solo leveling: arise overdrive - Lanzamiento: 17/11

The midnight walkers - Lanzamiento: 20/11

Prologue: go wayback - Lanzamiento: 20/11

Qué es Steam y qué se puede hacer en la plataforma

Steam, desarrollada por Valve Corporation, es la plataforma de distribución digital líder en la industria de los videojuegos. Desde su creación en 2003, modificó la forma en que los jugadores acceden y disfrutan de sus juegos favoritos.

Con un catálogo que incluye desde grandes éxitos hasta joyas independientes, Steam permite a sus usuarios comprar, descargar y jugar a una enorme variedad de videojuegos en sus computadoras.

Además de ofrecer una experiencia de juego fluida con características como actualizaciones automáticas y soporte para mods, Steam también es conocida por sus ofertas y promociones, que hacen más accesibles los últimos lanzamientos. Con más de 100 millones de jugadores activos y una comunidad vibrante, Steam sigue siendo un pilar central en la experiencia gamer.