La Liga Latinoamérica de League of Legends, el torneo más importante del continente, arranca su torneo clausura de forma remota por la pandemia y con dos equipos argentinos que buscarán la clasificación al mundial Crédito: Augusto Finocchiaro Preci

Augusto Finocchiaro Preci Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de junio de 2020 • 11:27

La LLA , el torneo continental de League Of Legends que reúne a los mejores de América, arrancará este fin de semana su clausura. Nuevamente en la Ciudad de México como sede, se podrá vivir el torneo más importante de la región que no solo coronará al mejor de latinoamérica, sino que brindará también un lugar en la Copa del Mundo de LOL , el Worlds 2020.

El torneo apertura culminó con la coronación de All Knights , con los argentinos "Newbie" y "Pancake" que vencieron en un apretado 3 a 2 al conjunto argentino Isurus que buscaba el tricampeonato.

En esta nueva instancia se respetará el mismo formato de liga, con liguilla y luego eliminación directa para buscar un lugar en la gran final.

"El proyecto es volver a salir campeón", comentó Leandro "Newbie" Marcos, el argentino figura de la final pasada, a LA NACION. "Fue muy lindo salir campeón del apertura pero ya está ya pasó. Ahora queremos volver a ser el mejor equipo de la liga para volver a alzar la copa y lograr ese pase tan soñado que todos los jugadores queremos tener, que es jugar un mundial".

El torneo arrancará con los partidos desde las gaming houses de cada equipo, y por el momento no hay fecha de retorno a los partidos presenciales en el microestadio propio que lució Riot Games en el comienzo de esta nueva etapa mexicana. Aunque se prevé que las rondas eliminatorias se podrían volver a disputar en el centro Artz Pedregal, la casa de la liga, pero sin público presencial.

En esta nueva edición, LLA repetirá el formato de liga y eliminación directa, con la participación remota de los equipos desde sus gaming houses

"Jugar en la casa no es lo mismo para todos. Hay jugadores que les puede afectar, pero hay otros que no lo sienten. En nuestro caso, nosotros no tenemos problema por jugar en la gaming house. Somos un equipo que nos concentramos mucho y no influye si jugamos en un estadio presencial o en su casa" cuenta Newbie y agrega: "Obviamente que es distinto. Cuando jugábamos en el estadio (ubicado dentro de los Cinemex del shopping Artz Pedregal en CDMX), te levantabas, arrancabas el día, te pasaban a buscar íbamos hasta allí, había cámaras. es otra cosa, ahora, con la LLA jugándose desde las casas me levanto, espero unas horas y ya estoy jugando contra Isurus sin salir de donde vivo".

Los equipos serán los mismos que disputaron la primera etapa de este 2020, con el actual campeón All Knights (Chile), las escuadras argentinas Isurus y Furious Gaming , Xten (México) , Pixel (México), Infinity (Costa Rica - Argentina), Azules (de la U de Chile) y Rainbow 7 (México).

Los partidos se podrán ver en vivo por las redes oficiales de Riot Games a partir de este sábado 20 de junio a las 17 donde se volverán a ver las caras los finalistas del apertura , All Knights vs Isurus .