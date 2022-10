Lo que dejó Pulso IT 2022, el encuentro de la industria informática local

Tras dos días de intensas jornadas, volvió a realizarse por sexta vez -y nuevamente de forma presencial- Pulso IT, el evento que organiza la Cámara Argentina de Distribuidores Mayoristas de Informática, Productores y Afines (CADMIPyA) y que reunió a los principales referentes de la industria de la tecnología en la Argentina. La sexta edición del encuentro contó con más de 50 speakers, más de 50 marcas fabricantes de tecnología y más de 5000 visitantes que se acercaron a presenciar la nueva edición durante las dos jornadas.

El evento contó con distintos espacios; en el salón principal del Centro de Convenciones Buenos Aires (CEC) las empresas expusieron sus principales servicios y productos. También había distintas salas con charlas de distintos expositores sobre temas de relevancia en la actualidad: desde gaming hasta ciberseguridad, pasando por las problemáticas actuales de los fabricantes locales.

Además, hubo tiempo también para el análisis económico. El cierre del primer día estuvo a cargo del economista Carlos Melconian, quien se refirió a la necesidad de separar la política de la economía. “La economía pasa por momentos complejos y en el corto plazo parecería que no hay una solución de fondo; la política en estos momentos está jugando su partido y está a veces alejada de la necesidad de resolver los problemas de fondo. Estamos en una situación competitiva en relación con el resto del mundo, sobre todo en talento humano que se destaca sobre el resto, pero esta “estructura social” no deja que ese talento humano pueda encontrarle la vuelta a mejorar la economía. La democracia está sólida como institución, pero en deuda con la economía”.

El segundo día, quien cerró fue el periodista Maximiliano Montenegro con una charla titulada Proyecciones, certezas e interrogantes del escenario 2022 y 2023. El periodista se refirió a la difícil situación actual relacionada con la inflación, la falta de dólares y la escasez de reservas, pero expresó que tiene una mirada optimista para el país, teniendo en cuenta que el mundo demanda alimentos y energía, agroindustria, energía y minería. En ese sentido, advirtió que para que estos sectores alcancen el éxito esperado se requiere de estabilidad de reglas de juego y en algunos casos inversiones. Con un análisis más a corto plazo, también compartió su mirada optimista respecto de la oportunidad de Argentina de salir de esta crisis, lo cual se alcanzaría –sostuvo– con equilibrio fiscal y monetario, baja inflación, reservas en el BCRA y tipo de cambio único (sin cepo) y flexible. “Pero para lograrlo se requiere un acuerdo político amplio”, enfatizó.

Finalmente, señaló que el sector tecnológico es clave para todos los sectores de la economía en Argentina, así como lo fue en la pandemia. “La industria IT de la Argentina cuenta con una participación muy importante en el resto de las actividades de la economía, obviamente pasa por las mismas dificultades que está pasando el país, pero con una potencialidad enorme y lo ha demostrado a lo largo de estos últimos años en los que la tecnología ha sido fundamental”, analizó Montenegro.

Por último, también hubo espacio para el fútbol en un año mundialista. Allí fue el turno de Out of Context Pulso IT: Fútbol, Humor y Selección, que estuvo a cargo de Luciana Rubinska y Sebastian Wainraich.

Los premios IT Partner Award 2022

Pulso IT también es el momento de entregar premios a las empresas más destacadas, votados por los propios miembros de la cámara.

Los ganadores en esta oportunidad fueron:

Software y Servicios Cloud: Nubiral.

Infraestructura y Energía: Quick Informática S.A.

Ciberseguridad: Braycom.

Impresión y Digitalización de Documentos: Argenprint.

Video colaboración y soluciones para Teletrabajo: Exing

Gaming: Mexx SRL.

Hardware: Damarfu S.A.

Ecommerce: Symonds S.A.