Los mejores celulares de marcas alternativas que se venden en el país

El mercado de smartphones en Argentina tiene a varios de los equipos más deseados con ventas oficiales y con garantía, como lo es con los Samsung, los Motorola, los Xiaomi y los de Apple, pero a veces, los entusiastas de la tecnología prefieren algo que esté fuera de la zona de confort, para probar nuevas experiencias con marcas que no llegan al país de manera oficial pero sí a través de revendedores.

Este es el caso de equipos de varias marcas que siempre escuchamos, pero que pocas veces podemos llegar a probar, como lo son los equipos de Asus, de Oneplus, de Vivo, de Oppo (estas últimas, en el top 5 mundial de las que más venden) o los que marcan tendencia, como los Poco (submarca de Xiaomi) o los orientados en diseño, Nothing Phone.

Estos equipos se pueden conseguir en el exterior, pero no en todos lados; inclusive no tan fácil en los Estados Unidos, por lo que los desean tienen que recurrir a comprar a los revendedores locales que traen estos equipos. ¿Pero por qué son tan deseados y cuánto podemos conseguirlos en el país?

Las opciones de compra se centran como principal en Mercado Libre, donde los precios son realmente abultados comparados con el precio internacional estándar. Otro de los destinos más cercanos para conseguir los equipos es la triple frontera, específicamente en los shoppings de Ciudad del Este. También existen opciones de compra por Instagram como el reconocido TecnoStore Argentina o algún otro revendedor local, pero no siempre están los equipos en stock. Y, por supuesto, siempre queda la apuesta de comprarlos en Estados Unidos o Europa en un viaje, propio o de un conocido.

Nothing Phone (2a)

Así es el nuevo Nothing Phone (2a), un equipo de gama media que mantiene las notificaciones de luces en la carcasa de los modelos anteriores

Los Nothing Phone son aspiracionales. Son equipos de gama media, pero que se centran en una experiencia diferente a la hora de usarlos. Si bien esa diferencia que pregonan no es tan significativa, el Nothing Phone (2a) tiene una capa trasera semitransparente con luces LED que se iluminan dependiendo la notificación que recibamos. El equipo tiene un procesador Mediatek Dimensity 7200 Pro, 12 GB de RAM. 256 GB de almacenamiento y una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas. Es resistente al agua y su set de cámaras es de 50 megapixeles, que no se compara con un gama alta, pero que, según los entendidos, rinde como un buen gama media. En los EE.UU. se puede conseguir por poco más de 400 dólares.

Oppo Reno 11F

Un Oppo Reno 11F en sus variantes de diseño

Oppo es una marca que estuvo muy cerca de fabricarse en la Argentina, pero que aún no tenemos novedades de si se hará realidad. En este caso, los Oppo son equipos que tienen buenas prestaciones a un bajo precio, por lo menos en el exterior. En la Argentina se pueden conseguir varios modelos, con el 11F como destacado. Este equipo tiene pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas con tasa de refresco a 120 Hz, procesador Mediatek Dimensity 7050 y 8 GB de RAM con 256 de almacenamiento. Viene con carga rápida de 67 watts, y un set de cámaras con 64 megapixeles en el sensor principal. Este equipo en Europa y otros países se puede conseguir por poco más de 230 euros.

Asus ROG Phone 8

Un Asus ROG Phone en sus variantes de colores

Los ROG phone, de Republic of Gamers, la submarca de Asus, son un sueño para todo fanático de la tecnología y el gaming. El último modelo posee casi todo lo que tiene que tener un teléfono para los que aman jugar y exprimir la potencia que un smartphone puede dar. Tiene una pantalla LTPO AMOLED de 6,7 pulgadas con 165 Hz de tasa de refresco y 2500 nits. Además, tiene el superpotente Snapdragon 8 Gen 3 y en Argentina se puede conseguir la versión de 16 GB de RAM con 512 GB de almacenamiento o de 24 GB de RAM con 1 TB, ambos UFS 4.0, el almacenamiento de mayor velocidad del mercado. Es resistente al agua, tiene gatillos tipo gamepad en zonas específicas del chasis, sistema de refrigeración para juegos, luces RGB y muchas cosas más que apelan a la fantasía del gaming extremo. Inclusive viene con un cooler externo para mantener la potencia del procesador durante más tiempo de juego. En los EE.UU. tiene un precio de entre 1200 y 1400 dólares, según la configuración.

OnePlus 12R

Un OnePlus 12R

One Plus siempre fue esa marca que cuando hablabas con un techie, te decía “si viajás, traete un OnePlus, son espectaculares”. Si bien con el tiempo los OnePlus siguieron siendo recomendados, quizás la competencia los alcanzó en relación precio calidad, aunque aun así, no dejan de ser deseados. En la Argentina se pueden conseguir varios modelos de la serie N o los Nord, y entre ellos el OnePlus 12R, que a pesar de ser un equipo del año pasado, sigue siendo muy competitivo, con su Snapdragon 8 gen 2 y sus 16 GB de RAM. Tiene pantalla AMOLED con Gorilla Glass Victus 2, 256 GB de almacenamiento, un set de cámaras con 50 megapixeles en la principal y carga de 100 watts, con el cargador en la caja. Es un equipo que internacionalmente está por arriba de los 500 dólares.

Poco X6 Pro

Un Poco X6 Pro

Poco Phone es una submarca de Xiaomi que subsiste sin hacer publicidad ni campañas de marketing para mantener bajos sus precios. Aún no está oficialmente en nuestro país como los equipos de la marca madre, pero sí se pueden conseguir varios modelos por revendedores, entre ellos el reciente X6 Pro. Este equipo de gama media tiene varias prestaciones que lo ponen como una muy buena combinación entre precio y calidad en otros países, como su parte trasera de eco-cuero, su pantalla AMOLED con Gorilla Glass 5, y sus 12 GB de RAM con 512 GB de almacenamiento UFS 4.0. Tiene un procesador Mediatek 8300 Ultra y un sistema de cámaras modesto, con un sensor de 64 megapixeles como principal; todo esto, en otros países se puede conseguir por 350 dólares.

Esta es una pequeña lista de varios de los equipos que se pueden conseguir de manera no oficial en el país y algunos tienen precios totalmente desfasados que no justifican su compra, salvo para los fanáticos que prefieren invertir un pagar un poco de sobreprecio para tener el equipo exacto que desean. En otros casos, podemos ver que pueden ser una buena solución al bolsillo si estamos listos para enfrentar un batallón de problemas si nos llega a pasar algo, como repuestos y service.

