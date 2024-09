Más barato que nunca: cómo acceder a la tarifa plana de 5 dólares para los envíos de Amazon a la Argentina

Escuchar

Durante el fin de semana, la noticia corrió por redes sociales: Amazon habilitó para la Argentina una tarifa plana de 5 dólares para los envíos al país, un monto mucho menor al que venía cobrando, y que puede hacer que algunos productos estén a un precio similar o menor al que se puede conseguir en tiendas locales como Mercado Libre, sobre todo si compramos más de una cosa: la tarifa plana implica que no depende del volumen o peso. La manera de acceder a este sistema es muy sencilla, aunque hay que tener en cuenta dos cosas: que no es para el envío de cualquier cosa, y que el precio final dependerá de los aranceles de importación, que Amazon informará oportunamente.

Tal como explica Amazon en su sitio, la nueva política de envíos de la compañía se implementa para nuestro país, para Ecuador, Trinidad y Tobago, las Bahamas y las islas Caimán. Según Amazon, “cuando procedés al pago de los productos que aplican al envío con tarifa plana, solo vas a ver el cargo de envío con tarifa plan de USD 5 por orden, en vez de pagar costo de envío en base al número o peso de los productos.”

El proceso de compra es muy sencillo. Requiere, eso sí, registrarnos y darnos de alta como usuarios de Amazon para terminar la transacción.

1. Elegir Argentina como destino

Primero, lo obvio: elegir a nuestro país como destino final, porque Amazon vende muchos productos que no tienen envío internacional; al elegir a la Argentina, ayuda a filtrar opciones. Para esto hay que buscar, arriba a la izquierda en la pantalla, al lado del logo de Amazon, un botón que dice “Deliver to” o “Enviar a” y ahí hay que elegir el país. La propia Amazon tiene un apartado donde muestra productos compatibles con el envío internacional a la Argentina. Si elegimos algo que no tiene envío al país, nos aparecerá un cartel que dice “Este producto no se puede enviar al punto de entrega seleccionado. Selecciona un punto de entrega diferente.”

2. Buscar la opción “Envío con tarifa plana”

Una vez que encontremos algo que tiene envío a la Argentina (no es necesario poner la dirección postal todavía) hay que verificar que tenga “Envío con tarifa plana” o “Flat rate delivery”. Si usamos el link principal de Amazon ya veremos productos que son compatibles con el envío; si no, hay que ir probando. Cuando tenga envío internacional y sea compatible con la tarifa plana, junto al precio promocionado mostrará, en un menú desplegable, el precio del envío por tarifa plana (esos 5 dólares) y un depósito a cuenta del arancel de importación que estima Amazon; si al ingresar el producto al país el monto abonado termina siendo inferior, Amazon devolverá el excedente.

3. Sumarlo al carrito y revisar el precio final

Si compramos algo de 10 dólares, en la primera vista seguirá mostrando ese precio original; para ver el total de lo que vamos a pagar hay que mirar ese menú desplegable, o sumar el producto al carrito y avanzar en la compra (hay varias instancias de arrepentimiento hasta completar la transacción). Aquí, claro, es cuando habrá que hacer el cálculo de si la transacción es más conveniente que una compra local; aunque el monto original puede ser más bajo, los impuestos pueden tener un impacto importante en el monto final por pagar, al punto de que no sea más conveniente que una compra local. Hay que mirar bien y hacer números, recordando que el pago internacional se hará con la cotización del dólar turista.

4. Verificar que la tarifa sea plana y pagar

Al avanzar en la compra tendremos que definir una dirección local de entrega del envío, y también identificarnos, vía DNI o Pasaporte, para que Amazon pueda hacer el papeleo en la Aduana nacional; habrá que tener a mano una foto del anverso y reverso del Documento, o de la foto del pasaporte donde figura nuestro rostro y los datos legales. A la derecha de la pantalla aparecerá, en una columna, el detalle de los elementos comprados, el costo de 5 dólares del envío (sin importar la cantidad de productos) y el acumulado de retención por impuestos de todos los objetos que vamos a comprar, junto al botón que concreta la compra, y el detalle de las fechas de arribo al país.

5. Ojo con las cantidades

Aún si el precio es muy tentador, no se puede comprar una cantidad enorme de productos, porque la AFIP considera que se trata de compra para reventa y no para uso personal; las compras llevarán por correos privados como DHL o UPS, y por lo tanto entrarán dentro de las restricciones para compras por courier en la Argentina, tal como explicó en un hilo de X el experto de comercio y logística Sebastián Herrera. Por ejemplo, que “cualquier persona física o jurídica puede traer hasta 3 unidades de la misma especie por envío. Por ejemplo, puedes tener 3 remeras, 3 camisas, 3 pares de zapatos, etc. Pero no puedes superar las 3 unidades, ya que pierde la condición de uso personal y se considera comercial/reventa.”

2/17 Cualquier persona física o jurídica puede traer hasta 3 unidades de la misma especie por envío. Por ejemplo, puedes tener 3 remeras, 3 camisas, 3 pares de zapatos, etc. Pero no puedes superar las 3 unidades, ya que pierde la condición de uso personal y se considera… pic.twitter.com/g2XnHFt75L — Sebastian Herrera (@sebaherrera) September 22, 2024

Además, los paquetes no podrán superar los 50 kg y deben estar valuados en un importe inferior o igual a 1000 dólares, y existe un límite de 5 envíos personales por año.

