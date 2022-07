Moto Edge 30: probamos el smartphone 5G más delgado de Motorola

A principios del mes pasado Motorola puso en venta en la Argentina al Moto Edge 30, una versión acotada del Moto Edge 30 Pro y -según el fabricante- el smartphone con conectividad 5G más delgado del mundo. El teléfono se vende en el país por 99.999 pesos (está en la tienda del fabricante con diversas promociones de cuotas sin interés) y lo estuve probando, para ver qué tiene y qué le falta comparado con el Edge 30 Pro, que tiene un precio local de 189.999 pesos.

La buena noticia es que salvo para casos excepcionales, la enorme mayoría de los usuarios que estén buscando un buen smartphone tienen en el Edge 30 una oferta que pierde muy poco respecto del modelo más caro. Sí, tiene un procesador algo más lento, la batería está un poco más exigida y viene sin el control remoto o la funda con el lápiz para escribir en pantalla. Pero el precio es casi la mitad.

El nuevo Moto 30 Edge tiene una pantalla de 6,5 pulgadas con actualización a 144 Hz y doble cámara trasera de 50 megapixeles

Las cámaras y la pantalla

Eso es porque el Edge 30 y el Edge 30 Pro comparten un elemento fundamental en cualquier smartphone moderno, el bloque de cámaras, y son muy parecidos en otro igualmente importante, la pantalla. En lo que refiere a las cámaras, ambos teléfonos tienen dos cámaras traseras de 50 megapixeles (una principal con foco omnidireccional, estabilización óptica y apertura f/1.8; un gran angular de 118 grados con autofoco que también ofrece un modo macro), acompañadas por un sensor de profundidad. Funcionan muy bien, con buena respuesta en situaciones de poca luz, y buena calidad general de imágenes, aunque a veces se extraña un zoom óptico. La cámara frontal del Edge 30 es de 32 megapixeles, y no está mal.

A diferencia del Edge 30 Pro, que tiene una pantalla de 6,7 pulgadas, la pantalla del Edge 30 es de 6,5 pulgadas; la diferencia es mínima, pero combinada con el grosor de teléfono (6,8 mm) lo vuelve un dispositivo que se siente muy compacto, aún con los bordes rectos que usó la compañía para los laterales. El acabado trasero es un imán de huellas. Lo otro que no es tan feliz es el uso sin la funda incluida en la caja: apoyado en una mesa, el teléfono queda “volando”, apoyado en dos puntos, como una mesa con dos patas cojas. Pero la compañía sabe que la enorme mayoría de sus usuarios usará el teléfono con una funda; la que viene en la caja, transparente, neutraliza el efecto y lo deja mejor apoyado, en tres puntos, sobre cualquier superficie plana.

La pantalla del Edge 30 es más chica que la del Edge 30 Pro, pero tiene la misma resolución (2400 x 1080 pixeles) con una perforación para la cámara frontal, tasa de refresco de hasta 144 Hz (una alternativa óptima para ver más fluidos los videojuegos; se puede setear para que se active en forma automática) y compatibilidad con HDR10+ para películas. Todo se ve muy bien, con excelente brillo y visibilidad a la luz del sol, una correcta reproducción de color y demás.

La otra diferencia entre las pantallas es que la del Moto Edge 30 integra un sensor de huellas digitales (queda en la parte inferior de la pantalla), contra el Edge 30 Pro, que lo ubica en el botón de bloqueo. Yo prefiero el sensor en el frente del equipo (aunque es un poco más lento en reaccionar), que además permitió que los botones de volumen y bloqueo en el Edge 30 estén más abajo, y sean más fáciles de manejar.

El procesador y la autonomía

Donde Motorola cambió el hardware es en el procesador, un Snapdragon 778G+ (contra el Snapdragon 8 Gen 1 del Moto Edge 30 Pro), que acompaña con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, y una batería de 4020 mAh, quizá el punto más polémico: da la sensación de que es poco, aunque es uno de los elementos que permiten que el teléfono sea muy liviano.

El Moto Edge 30 tiene una batería de 4020 mAh, lo que le permite un diseño más delgado y liviano que otros smartphones, aunque esto le quita algo de autonomía

La preocupación por la autonomía resulta desmedida; es cierto que no es uno de esos teléfonos en los que siempre llegamos al fin del día con mucho resto, pero la combinación del procesador no tan potente con la pantalla Amoled y la posibilidad de desactivar la tasa de refresco más alta (o hacer el cambio en forma manual) permiten usarlo durante todo el día sin mayores limitaciones. Y viene con un cargador de 33 watts para recuperar energía con bastante rapidez. No tiene carga inalámbrica.

En lo que refiere al procesador, hace tiempo ya que cualquier chip para la gama media es más que suficiente para un uso normal, y el 778G+ de Snapdragon tiene cuerda para rato; hoy corre cualquier aplicación o juego sin inconvenientes, y no debería ser un problema en el futuro. En el resto del hardware suma conectividad 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, GPS, NFC y carga por USB-C, junto con Android 12 y todos los agregados de Motorola: los gestos para activar la cámara y la linterna, y el acceso a Ready For, la plataforma que permite usar el teléfono con una pantalla grande, teclado y mouse (incluyendo un escritorio tipo Windows, una versión optimizada para videollamadas) o como webcam de una PC instalando una aplicación.

Así, el Edge 30 tiene una combinación de precio y prestaciones difícil de superar, sobre todo comparado con la versión Pro, que es indiscutiblemente superior, pero no tanto, quizás, para justificar la diferencia de precio. En esto se parece al Galaxy A53 (el equipo contra el que compite por precio y prestaciones, junto con el Motorola G200): dar funciones (y, también una sensación) de smartphone de alta gama, pero a un precio más modesto. En esto, el Edge 30 acierta con comodidad.