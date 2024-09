ChatGPT ya tiene sucesor: se llama OpenAI o1 y es mejor razonando, en matemáticas y en programación

Escuchar

“Hemos desarrollado una nueva serie de modelos de IA diseñados para dedicar más tiempo a pensar antes de responder. Pueden razonar sobre tareas complejas y resolver problemas más difíciles que los modelos anteriores en ciencia, programación y matemáticas”, anunció hoy OpenAI, la compañía detrás de GPT-4o y ChatGPT, en un comunicado, al presentar su nuevo modelo o1, como una previsualización (es decir, no está terminado), y un nuevo concepto de funcionamiento: a diferencia de los modelos convencionales, que usan un modelo estadístico para calcular cuál es la respuesta que “suena” correcta ante un pedido, GPT o1 fue entrenado con otro sistema, de prueba, error y retroalimentación positiva, para generar su propio camino de raciocinio; esto lo hace más eficiente para algunas cosas, y peor que GPT para otras.

Según la compañía, el modelo OpenAI o1 “se desempeña de manera similar a la de los estudiantes de doctorado en tareas de referencia desafiantes en física, química y biología. También descubrimos que se destaca en matemáticas y codificación. En un examen de clasificación para la Olimpiada Internacional de Matemáticas (IMO), GPT-4o resolvió correctamente solo el 13 % de los problemas, mientras que el modelo de razonamiento obtuvo una puntuación del 83 %. Sus habilidades de codificación se evaluaron en concursos y alcanzaron el percentil 89 en las competencias de Codeforces”.

A la vez, advierten, no tiene las mismas funciones que GPT-4o (el cerebro detrás de la más reciente versión de ChatGPT, y que presentó en mayo último): no puede buscar información en la web, ni generar imágenes. Pero alucina menos (aunque cada tanto sigue inventando contenido), y a diferencia de GPT-4o no intenta responder al pedido del usuario de inmediato, sino que se toma más tiempo para analizar variables y entender si está respondiendo adecuadamente a su pedido.

“Estas capacidades de razonamiento mejoradas pueden ser particularmente útiles si se abordan problemas complejos en ciencia, codificación, matemáticas y campos similares -afirman en la compañía-. Por ejemplo, o1 puede ser utilizado por investigadores del sector sanitario para anotar datos de secuenciación celular, por físicos para generar fórmulas matemáticas complicadas necesarias para la óptica cuántica y por desarrolladores de todos los campos para crear y ejecutar flujos de trabajo de varios pasos.”

En palabras de Sam Altman, el CEO de la compañía, “o1 todavía tiene fallas, sigue siendo limitado y todavía parece más impresionante en el primer uso que después de pasar más tiempo con él. Pero también es el comienzo de un nuevo paradigma: una IA que puede realizar razonamientos complejos de propósito general.”

El avance de este modelo de lenguaje es suficientemente significativo -y experimental- como para que la compañía haya decidido “resetear” el contador: este nuevo modelo se llama OpenAI o1, y tendrá dos versiones: la completa, y OpenAI o1-mini, más económico y limitado que la versión completa.

Cómo usarlo

Los usuarios de ChatGPT Plus y Team podrán acceder a los modelos o1 en ChatGPT a partir de hoy. Tanto o1-preview como o1-mini se pueden elegir a mano en el selector de modelos.

Los usuarios de ChatGPT Enterprise y Edu tendrán acceso a ambos modelos a partir de la próxima semana.

Según la compañía, eventualmente llegará a los usuarios de la versión gratis de ChatGPT.

A nivel de desarrolladores, el costo de usar la API de OpenAI o1 es más alto que el de GPT-4o. Según reporta The Verge, OpenAI o1 tiene un costo de 15 dólares por cada millón de tokens (trozos de sentido en el pedido que anota el usuario) analizados, y 60 dólares por cada millón de tokens generados. A comparación, GPT-4o tiene un costo de 5 dólares por millón de tokens analizados y 15 dólares por millón de tokens generados.

El anuncio se da a la par de la noticia de que la compañía está en la búsqueda de una nueva ronda de financiamiento por 6500 millones de dólares, que podría darle un valor bursátil de 150.000 millones de dólares.

LA NACION