Peugeot ahora hace electrodomésticos, y el diseño es 100% argentino

La marca francesa Peugeot es mundialmente conocida por sus automóviles en todo el mundo, y en especial en Argentina, con una larga historia; pero en estos días presentó una nueva línea de productos no tienen ruedas (o al menos, no las que van en la calle). Estamos hablando de la línea de electrodomésticos inteligentes Peugeot Smart Living, que en este caso no solo vienen con el sello del león francés en la carcasa, sino que son de diseño y desarrollo argentino.

Esta unión entre galos y argentos se dio luego de que Grupo Ami, una empresa familiar argentina conducida por Marcelo Alfie y todo un equipo de diseñadores industriales e ingenieros argentinos, presentaron la propuesta de expandir la marca a la familia Peugeot, que se encarga de todos los productos por fuera de lo automovilístico, que controla Stellantis (también dueña de Citroën, Fiat y otras marcas).

Esta propuesta no fue fácil, ya que los franceses no toman propuestas de este tipo a la ligera. La historia es larga y está marcada por la perseverancia. Decenas de mails y contactos sin respuesta durante varios años hasta que un mail en el idioma francés, tan querido por Peugeot, le abrió las puertas a los argentinos a una reunión presencial en las oficinas francesas. Luego de la reunión inicial, donde la marca puso un centenar de condiciones y la firma nacional debió demostrar su experiencia, comenzó un proceso que tardó años, donde se definieron lineamientos para la familia de electrodomésticos, como el diseño, las líneas a seguir (emulando al León), los colores, los tonos, las formas y el espíritu que tenían que transmitir.

Parte del equipo que desarrolló la línea de electrodomésticos para Peugeot: Marcelo Alfie; ⁠Brenda Alfie; ⁠Juan Manuel Bongiovanni; ⁠Érica (Product Manager); Paola Suárez

Y así, con idas y vueltas, proyectos, cientos de diseños, presentaciones, rechazos y aprobaciones de calidad de producto, el proceso finalmente se concretó: electrodomésticos de marca Peugeot diseñados en la Argentina y fabricados en China, con un ida y vuelta constante de diseños, prototipos y ajustes para dar con el diseño adecuado: no son productos chinos con el sello agregado, sino que un grupo de diseñadores industriales en el país crea los productos, los valida con Peugeot en Francia y luego los fabrica en Asia para todo el mundo.

Además de los autos, Peugeot tiene una larga historia de productos: herramientas, bicicletas y los famosos saleros y pimenteros que están desde el inicio de la marca. Pero: ¿qué tiene de interesante esta nueva línea de electrodomésticos tech? La compañía busca agregarle algún diferencial a productos ya establecidos para las tres líneas de producto (desayuno, bienestar y limpieza).

La pava eléctrica Brest de Peugeot

Por ejemplo, la pava eléctrica Brest (todos los productos tienen nombre de ciudades de Francia) de 800 ml o 1,2 L , con una base que permite elegir la temperatura y controlarla vía Wi-Fi con una app o un asistente como Alexa o Google; o la tostadora Limoges, con un panel digital que permite seleccionar visualmente el grado de tostado o el tipo de pan (incluso una función para pan sin gluten), un reloj para indicar cuánto falta para que termine el tostado y un motor para hacer subir o bajar el pan.

La licuadora de vacío Saint-Etienne, de Peugeot

En lo que la empresa llama sección bienestar, Peugeot tiene un producto que es mitad licuadora y mitad robot de cocina, la Saint Etienne. Tiene varias funciones, entre ellas la de licuar alimentos, pero con la particularidad de que primero sella al vacío los contenidos en su jarra de tritán, para que no se oxiden y se mantengan frescos. Puede licuar, hacer smoothies y varias bebidas más, y con otra jarra (de vidrio) se pueden hacer preparados calientes, como sopas, o mechar carne. Todo es programable. También tiene una procesadora de mano (tipo Minipimer) inalámbrica Nimes, que se carga por USB-C y que trae accesorios para cortar, batir y hasta hacer puré; también un electrodoméstico que hace de horno eléctrico y freidora de aire, llamado Tours, con termómetro incorporado para medir la temperatura de la carne y una superficie para calentar el plato, y que se suma a los varios modelos de muchas marcas que han llegado al país.

La freidora de aire Tours de Peugeot

Y por último, en lo que limpieza refiere, además prometer un set de aspiradoras robot tipo Roomba, Peugeot mostró su aspiradora multiuso Nantes, que viene con brazo articulado y que además se puede convertir en una de mano. Puede doblarse 90 o 180 grados, viene con filtro HEPA, 400w de potencia y no tiene bolsa en su capacidad de 1LT. Su diseño, que posee una luz para rastrear la suciedad que puede quedar en el piso.

Todos los productos de diseño argentino se pueden comprar en los retailers de electrodomesticos como también la página oficial de la marca.

