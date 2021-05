PlayStation tendrá este fin de semana de multiplayer gratis en el “Days of Play”

Los juegos online son hoy en día uno de los modos de juego más elegidos por el mundo gamer. Títulos como FIFA 21, PES, Call Of Duty, NBA, Fórmula 1, Fall Guys o los grandes gratuitos como Fortnite, Rocket League y Warzone son los títulos más jugados en las consolas. Pero para usar la mayoría de estos juegos en sus modos en línea en PlayStation hay que tener una cuenta de PS Plus activa. Este es un servicio de suscripción que otorga juegos gratis mes a mes, una colección de juegos clásicos para PS5 y por sobre todo, el acceso a los servicios online.

El servicio de PS Plus tiene un costo mensual de 40 dólares anuales en la Argentina (que está por debajo del costo en EE. UU. de 60 dólares), pero este fin de semana, en el marco del evento de la comunidad Days Of Play estará liberado para que todos los usuarios de PlayStation puedan acceder a los servers de todos los juegos del catálogo; solo requiere registrarse.

Si bien un gran caudal de usuarios juega a Fortnite, Warzone o Final Fantasy 14, que no requieren el uso de PS Plus, otro grupo de jugadores disfruta de títulos deportivos como FIFA o PES, o shooters que si requieren el pago mensual para la conexión. Por eso es que este fin de semana Days of Play habilitará el 22 y 23 de mayo el acceso completo, sin costo, al modo online.

Este sábado y domingo el acceso a PS Plus estará liberado para usuarios de PlayStation 4 y 5

Qué es Days of Play

El evento Days Of Play, además, es una competencia masiva que une a todos los jugadores de PlayStation para lograr objetivos comunitarios. Dividido en tres etapas, que comenzaron el 18 de mayo y llegarán al 9 de junio (la etapa 1 ya está vigente) los jugadores deberán conseguir trofeos, jugar una cantidad de juegos y cumplir objetivos para desbloquear premios como avatares, temas dinámicos para los fondos de las consolas y bonificaciones.

Además de la competencia con elementos desbloqueables y el fin de semana de multiplayer gratuito también Days of Play otorga descuentos desde el 26 de mayo al 9 de julio. Para anotarse en el evento deberás registrar tu cuenta de PSN (PlayStation Network) en la página del evento sin importar si tu cuenta es paga o gratuita.

¿Qué títulos se pueden jugar sin PS Plus todo el año?

Entre los títulos que por fuera del evento Days of Play se pueden jugar online, además de los ya mencionados gratuitos Fortnite y Warzone, se pueden jugar al NeverWinter, a los primeros niveles del Final Fantasy 14 (luego es pago), al Rocket League, al exitoso Genshin Impact, al shooter Battle Royale Apex Legends, al Smite, al Warframe, al Paladins, al Dauntless, al Star Trek Online, al DC Universe Online y al Brawlhalla. Todos los demás juegos de PlayStation tienen que tener una suscripción paga para poder disfrutar de sus modos online.