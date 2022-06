Probamos el minúsculo y muy veloz SSD externo Kingston XS2000

En otro momento hubiera sido adecuado compararlo con una cajita de fósforos o, quizás, con un chocolatín. Pero ahora me parece que lo más lógico, para hablar del Kingston XS2000, es que tiene el tamaño de un estuche para auriculares inalámbricos tipo TWS.

¿Y qué hay adentro? Un espectacular SSD portátil de 500 GB, o 1 o 2 TB (terabytes, equivalente a 1000 gigabytes, para los no puristas) en una cajita que se puede llevar en cualquier bolsillo, y que incluso viene con un protector de goma, útil no porque uno sienta frágil el equipo (con un peso de 29 gramos); más bien, es para evitar deslizamientos y evitar caídas. De hecho, dice Kingston que tiene protección IP55, lo que implica que no lo afecta el polvo ni la humedad (no es sumergible). También tiene 5 años de garantía.

Un SSD externo Kingston XS2000 junto a un cargador de celulares y un estuche de auriculares inalámbricos

Con USB 3.2 2x2

Probé la versión de 2 TB, que al igual que las demás tiene, más allá de la capacidad en un tamaño reducido, una característica importante: un puerto USB-C 3.2 2x2, un sistema multicanal que permite un mayor caudal de datos: permite 2000 MB/s de lectura y de escritura. Esto equivale a que es sencillo copiar videos grandes en instantes, algo importante hoy, pero que lo será todavía más en el futuro, cuando los videos 8K sean el estándar. Probé copiar 4, 8 o 10 GB y volaban de un dispositivo al otro, y además sin cuello de botella alguno, gracias a que es idéntica la velocidad de lectura y de escritura de los datos.

Así que el Kingston XS2000 es ideal para estas tareas. Pero para aprovecharlas al máximo es necesario, claro, que el dispositivo al que vayamos a conectar ese SSD tenga un puerto USB-C 3.2 2x2; hay otras versiones de USB 3.2 que no son tan veloces, y que no podrán alcanzar esas tasas de transferencia. Igual es compatible: sólo que no lo aprovecharemos al máximo. Si la computadora, tableta o smartphone es compatible o no, dependerá un poco de su edad: este estándar llegó al mercado en 2020, así que si nuestro equipo (una notebook con Windows o con macOS, típicamente) es posterior y de gama media a alta, hay muchas chances de que efectivamente sea compatible con ese estándar. Si es anterior o no lo incluye, como dijimos, funcionará igual, sólo que a menor velocidad.

El SSD portátil Kingston XS2000 entra en el bolsillo pequeño de un pantalón

El precio del XS2000

El precio del SSD de 2 TB es de 64.000 pesos en la Argentina, $ 25.300 el de 1 TB y $ 16.000 el de 512 GB; es naturalmente elevado comparado con un disco externo mecánico de la misma capacidad, pero no ofrece algo tan compacto como para llevarlo en el bolsillo pequeño del pantalón, o en la funda de la cámara o de la notebook, y olvidarse que está ahí hasta que lo necesitamos.