PUBG mobile, el videojuego para smartphones, celebró sus 4 años con una entrega de premios a sus mejores jugadores

Los juegos para móviles no paran de crecer. Juegos como Fortnite, Free Fire y el PUBG Mobile, tienen a millones de jugadores en todo el planeta compitiendo día a día en la plataforma más accesible del mercado. No solo porque no hace falta comprar una consola o una computadora para jugarlos, sino porque tampoco es necesario tener un smartphone de gama alta (o un modelo gamer) para poder participar de partidas online o bien de torneos de esports.

PUBG Mobile, basado en el clásico battle royale de 100 jugadores, continúa su expansión con un nuevo parche, el 1.9, que suma un modo para volar, nuevos vehículos, campamentos temáticos, vestimenta y una colaboración con el MMO Warframe. Pero esta expansión y este objetivo sigue con la misma premisa: el juego es gratis y todos los que tengan un smartphone relativamente moderno podrán jugarlo.

El juego creado por Krafton y Tencent decidió tomarse un día para celebrar su crecimiento y devolverle a la comunidad que empuja día a día el juego con partidas y contenidos. Con un evento en la Ciudad de México pudimos ver showmatches en vivo, casters y presentadores, en un evento que terminó con la entrega de los premios a lo mejor del año en PUBG mobile. Jugadores, influencers, equipos de esports y hasta cosplayers participaron en las ternas, que se decidieron con votaciones online.

La versión para móviles del battle royale PUBG cumplió 4 años y lo celebró con una fiesta en la que reunió a gamers, casters y celebridades del mundo de los esports Gentileza PUBG

Entre las ternas, se encontraron nominados al influencer más creativo, al mejor creador de contenidos dedicado, al mejor equipo, al mejor jugador, a destrezas específicas en el mapa y hasta al equipo mejor vestido. En estos premios se destacó el influencer argentino LuPower, y los equipos argentinos 9z, nominado, y Furious Gaming, que ganó con José “Potro” Pacheco, el premio al “Maestro de Granadas”.

El crecimiento de los juegos móviles en el mundo de los esports

José “Potro” Pacheco, jugador destacado y premiado de Furious Gaming, le contó a LA NACION que los esports de celulares pueden y tendrían que estar a la altura de los de PC y consolas: “Proponiéndoselo, los juegos de mobile pueden llegar a estar al nivel de los esports de PC o consola. Todo el mundo tiene teléfono, y con un gama media todos pueden jugar”, aclara el chileno. Y esto se da porque los juegos de móviles no tienen esa barrera del hardware. Inclusive no es necesario tener un equipo poderoso para poder competir.

“Si los juegos suman premios atractivos, buenas colaboraciones y eventos llamativos, pueden llegar a estar en lo más alto. PC y consola llevan muchos años, pero el mobile es algo que todos tienen y de la que nadie se queda afuera, es cosa de ir para adelante” afirma Pacheco, y agrega: “PUBG mobile está haciendo las cosas bien, siempre dicen que el juego salió hace mucho tiempo y que hay muchas opciones en el mercado, pero ellos siempre potencian el juego y hacen colaboraciones que lo mantienen entretenido. En América Latina falta que las organizaciones de esports se metan más y apoyen a los jugadores de mobile. Solo necesitamos más apoyo o del juego o de los equipos para crecer aún más del alto nivel que tiene la región”.