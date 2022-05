Randi Zuckerberg: “Yo aprendí la tecnología como segunda lengua; para mis hijos es la primera. Tenemos que sentar las bases para que sepan cómo usarla”

Podría haber dedicado el resto de su vida a pasear por todo el mundo, tomar daiquiris en las mejores playas o simplemente disfrutar del hecho de ser la hermana de uno de los hombres más ricos del planeta. Pero si por algo Mark Zuckerberg tiene precisamente esa fortuna y, claro, fama también, se la debe en gran parte a su hermana Randi, fundamental para que Facebook (ahora Meta) fuera sinónimo de red social en todo el planeta y que aún hoy, a 18 años de su creación y con otro nombre, siga siendo una de las más utilizadas.

En la Usina del Arte y ante un auditorio repleto que siguió cada una de sus palabras sin perder detalle de la charla denominada The future of social networks (El futuro de las redes sociales) -auspiciada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires-, Randi Zuckerberg habló hoy por la mañana sobre las redes como eje central del intercambio de información, las criptomonedas, el metaverso, el futuro de las comunicaciones y el emprendedorismo.

Hace tiempo que Randi Zuckerberg se hizo de un nombre propio: después de ser la jefa de marketing de Facebook durante 10 años (donde además creó Facebook Live, popularizando la transmisión vía streaming) decidió despegarse del negocio familiar para crear su propia agencia -Zuckerberg Media-, a la par que se dedicó a escribir libros, lanzar su propio dibujo animado (Dot), producir shows de teatro ganadores de premios Tony, impulsar la criptografía y fomentar la participación de las mujeres en el mundo de las criptomonedas.

Y si bien la mañana fría y otoñal en Buenos Aires invitaba a quedarse un tiempo más en la cama, resultó más seductor visitar la Usina del Arte y escuchar la charla de Zuckerberg, quien además respondió las preguntas que le hacía el moderador Iván de Pineda y a la que asistió también el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien al terminar la charla le entregó una condecoración como huésped de honor a la emprendedora.

Cuando subió al escenario Rodríguez Larreta, aprovechó la oportunidad para anunciar como el chatbot Boti fue reconocido por el propio Mark Zuckerberg y las nuevas opciones que brindará el gobierno porteño para casarse en forma virtual o pagar trámites con criptomonedas.

Así fue la charla de Randi Zuckerberg

Ayudar a los demás a ser curadores de contenido

Con un vestido marrón y negro, y derrochando simpatía, Zuckerberg hizo un repaso sobre la velocidad del cambio que produjeron en nuestra sociedad las redes sociales, y cómo cambió su trabajo: “trato de ayudar a otras personas a ser influencers. El rol de los creadores de contenido es más importante ahora que nunca antes. Millones de horas, mensajes… tiene que haber curadores de contenidos. Encontramos más información en un día que toda la humanidad en un año en el pasado. Pero debe haber una curación de los creadores de contenido para que la información no nos exceda” explicó. Al respecto, amplió que “es mejor ahora ser influencer en un nicho, en algo específico. Cuando hay tanta generación de contenido, la gente tiene que saber en quién confiar. Por eso los curadores de contenidos son tan importantes”, remarcó Zuckerberg, quien después agregó: “lleva tiempo lograr una comunidad leal. Todo lo que parece ser un éxito de la noche a la mañana se gana con el paso del tiempo. Igual pienso que los medios tradicionales van a sobrevivir. Las personas dependen de esas voces expertas, pero van a tener que cambiar. El modelo de publicidad va a cambiar. La Web3 propone un nuevo modelo de economía. Habrá menos espacio para intermediarios”.

La web3 y el metaverso

Al hablar de Web3, Zuckerberg se refería a la próxima versión de la web, algo que todavía muchos están tratando de definir en su totalidad, pero que apuesta a un diseño descentralizado y que adopte algunas de las tecnologías desarrolladas para las criptomonedas para permitir una interacción más sencilla entre los usuarios, sin tener que depender de un servicio específico. Y lo vinculó con el metaverso, una apuesta de largo plazo para crear mundos virtuales que permitan una interacción similar a la que ofrece hoy el mundo físico, y que es la más nueva obsesión de su hermano Mark, y de buena parte de la industria. “Muchos no saben en forma cierta de qué se trata o cómo aprovecharlo, pero es una gran oportunidad. La Web1 nos conectaba con la información, la Web2 con las personas (fue la era de las redes sociales) y la Web3 lo hará con la economía: porque será una vida en comunidad, una representación de uno mismo compartiendo con millones de personas un recital, un Mundial, etc., sintiendo que estamos ahí. Esto va a abrir muchas oportunidades”.

Randi Zuckerberg junto a Iván de Pineda en la Usina del Arte

La emprendedora cree que el cambio se aceleró debido a la pandemia, porque “casi todas las industrias del mundo tuvieron que cambiar de la noche a la mañana. El comercio electrónico cambió por la pandemia, al igual que la salud o la educación online. La manera en que vemos las cosas cambió por completo. El cambio fue drástico y va a durar”. Incluso, dice, cambió la concepción que ella misma tenía sobre la cantidad de horas que sus hijos pasaban ante la pantalla: “tengo 3 hijos y pasé los últimos 10 años escribiendo sobre cómo equilibrar el tiempo delante de las pantallas. La pandemia cambió la forma en que yo veía eso, porque mis hijos y yo estábamos muchas horas delante de ellas”, explicó.

¿Se producirán más cambios en nuestras vidas debido al metaverso? Zuckerberg sostiene que sí, porque “ya todos estamos proyectando nuestras vidas en forma online en las redes sociales. Eso va a ser aún más profundo, porque tenemos una extensión de nuestras vidas en forma online. Estamos y no estamos al mismo tiempo en las redes sociales, y eso es el metaverso. Tendrá una adopción en lugares más aburridos o pequeños que en ciudades como Buenos Aires o Nueva York, donde hay muchas cosas para ver o hacer. Hay gente de otros países, más aislados, que podrán compartir experiencias de otros lugares más excitantes. Mucha gente que está en el metaverso comparte mucho con los avatares de otras personas donde importan cosas como la ropa que usamos, etc. Cómo nos mostramos ante otros, al igual que en la vida real. Es un reflejo del tiempo que le dedicamos a las redes sociales y la apariencia. Esto abre nuevas oportunidades también al comercio electrónico”, sostuvo.

El metaverso que imagina Mark Zuckerberg para el futuro

La importancia de las mujeres en el nuevo mundo digital

Zuckerberg sostiene que estamos viendo una cultura nueva, de la que estamos solo ante sus comienzos. En 20 años esto puede ser algo muy distinto a lo que es hoy, así como hace 20 años era impensado poder tener tanta información al alcance de un clic. Hay que pensar en cómo estamos creando las bases para un futuro cercano donde se podrá tener ingresos sobre esto. Al dedicar mucho tiempo online vemos que el tiempo que dedicamos al mundo digital es similar al mundo real. La gente empieza a compartir sus comportamientos de la vida real en la vida virtual, como coleccionar cosas, comprar membresías, asistir a clubes y disfrutar de sus aficiones.

Varios momentos de la charla los dedicó al rol cada vez más importante que tienen las mujeres en el mundo tecnológico: “creo que tanto la Web3 como el metaverso servirán para que las mujeres tengan un tratamiento más equitativo. Cuanto antes entren a este mundo y puedan comprenderlo, podrán recaudar mucho dinero en criptomonedas y NFTs. Yo estoy en primera línea con servicios de financiamiento colectivo, alentando a emprendedores para que compartan sus productos, sus ideas; ellas deben aprender sobre las nuevas tendencias como la Web3, donde la mayoría de los que están son hombres”. Igualmente, aclaró que no alienta a comprar criptos o NFT, sino que las mujeres entiendan que “es lo que viene, es la realidad que está pasando. El mundo e internet requieren estar atentos al comportamiento de los consumidores, que quieren ser dueños de sus datos y de los contenidos que crean, tanto en forma individual y como comunidad. Hay diferentes nichos, estamos viendo distintas comunidades, barrios cerrados, gente que comparte las mismas cosas.”

Anonimato digital, un tema clave

En otro pasaje de su charla, Zuckerberg quiso hablar sobre un tema que considera central: el anonimato online: “estoy en contra del anonimato en línea porque nadie se hace responsable de lo que dice. Estoy en contra como madre. Sin embargo, entiendo el anonimato en línea en situaciones de peligro en determinados países o situaciones. Pero prefiero que la gente utilice su identidad real a la hora de estar en línea”.

Finalmente, como consejos para emprendedores, Zuckerberg explicó que lo más importante es intentar sentirse incómodo, salir de la zona de confort, hacer algo distinto. “Hace un año no pensaba en las NFTs y ahora entiendo y promuevo el tema”, sostuvo, y arengó a que haya más mujeres que participen en los negocios, que se interesen en la tecnología y que se apasionen por cosas para innovar, porque hay carreras y trabajos que serán fundamentales en el futuro y que no existen hoy. “Tenemos que ver cuál será nuestro legado, nuestro impacto. Yo aprendí la tecnología como segunda lengua; para mis hijos es la primera. Hay una diferencia entre las dos generaciones en la manera de narrar historias, las herramientas que van a tener, que todavía no las podemos ni siquiera imaginar. Tenemos que sentar las bases para que sepan cómo usarlas”.