Sam Altman, el CEO de OpenAI, la compañía dueña de ChatGPT, vendrá a la Argentina en diciembre

Escuchar

En el evento en San Francisco donde Tools for Humanity presentó la nueva era de Worldcoin (incluyendo el cambio de nombre de la criptomoneda a World, y la instalación de centros de escaneo de iris en el Abasto y disponibles para pedir con un Rappi) estuvo Sam Altman. No es sorpresa: Altman es el cofundador de la compañía que busca resolver uno de los problemas creados por la otra compañía que Altman fundó, OpenAI.

Sam Altman, CEO de OpenAI (izq.) y fundador de Tools for Humanity, la compañía que dirige Alex Blania (der.)

Si OpenAI está desarrollando una inteligencia artificial lo más sofisticada posible (hasta el punto de de que no haya manera de distinguirla de una inteligencia humana), Tools for Humanity desarrolla el complemento: una herramienta que usa una foto del iris de una persona para crear una “prueba de humanidad”. Esto permitirá saber, cuando dialogamos con un sistema digital, saber si del otro lado de la pantalla está una persona o una IA, y actuar en consecuencia (por ejemplo, para limitar su acceso a un servicio digital y evitar que abuse de él, para que no nos estafe, etcétera).

ATENCIÓN 💣

-¿Venís a la Argentina, Sam?

-Sí.

-¿Cuándo? ¿Este mes?

-En diciembre



Me lo confirmó el propio @sama pic.twitter.com/gvFln6Ay7E — Sebastián Davidovsky (@vidusky) October 17, 2024

Después de una charla de una hora para la prensa junto a Alex Blania, el CEO de Tools for Humanity, Altman tuvo un breve encuentro con el periodista argentino Sebastián Davidovsky, y le confirmó que tiene planeado visitar nuestro país en diciembre próximo. Aunque no aclaró el motivo, no sería raro que se encuentre con Javier Milei. El Presidente y Altman se encontraron en el Silicon Valley en mayo último, cuando Javier Milei se reunió con varios líderes del mundo tecnológico, incluyendo a Altman y a Blania.

Javier Milei con Sam Altman en Silicon Valley, en mayo de 2024 https://x.com/JMilei/

Alex Blania, que dirige Tools for Humanity, ya estuvo en la Argentina en mayo último, visitando el país que tiene más usuarios de Worldcoin del mundo: 2,2 millones de personas escanearon sus iris en la Argentina en los últimos dos años, y accedieron al dinero que la compañía le da a todos los participantes de esta red. En esta misma presentación Blania dijo que tiene mucho interés en el país y muy buena relación con el gobierno.

LA NACION

Temas FuturIAOpenAIChatGPT