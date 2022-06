Sheroes in games: este sábado, un evento para que las creadoras de videojuegos muestren las heroínas que dan vida a los últimos títulos

¿Qué querés ser cuando seas grande? Se preguntó en un estudio de LEGO, a lo que los niños respondieron, además de astronautas, influencers y youtubers. La acción fue propuesta por la firma de juguetes para incentivar a los niños y niñas a acercarse a la exploración espacial en el aniversario del alunizaje del Apolo 11. Misma iniciativa hicieron otras marcas de juguetes para fomentar la ingeniería y la tecnología en las niñas, con una casa de muñecas tecnológica o bien, con la barbie científica.

Algo similar pasa con los videojuegos ¿quiénes son las referentes mujeres? Algo de esa incógnita se podrá despejar este sábado, cuando diferentes referentes de esta profesión en crecimiento contarán su experiencia en el C3 (Centro Cultural de la Ciencia) en Sheroes in Games, un proyecto organizado por Goethe-Institut y respaldado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, para ofrecer herramientas y oportunidades para las niñas y las mujeres en el ámbito de los juegos de computadora.

Allí se propondrán debates de problemáticas de género a través de diferentes paneles, como por ejemplo No pertenezco acá: Mentiras que nos cuenta el síndrome del impostor, para dar un pantallazo general de las posibilidades, problemáticas, desafíos y logros que tienen las mujeres en la industria de los videojuegos. La idea será ofrecer una mirada constructiva de la industria con la puesta en escena de diferentes soluciones a partir de historias reales de profesionales con las cuales otras mujeres puedan identificarse. El problema del síndrome del impostor, justamente, es descalificación de la mujer en las diferentes industrias que impacta sobre su propia mirada al punto de plantearse que no pertenece, que no sabe lo suficiente y que no forma parte del ecosistema que la rodea. En el mundo de los videojuegos, también pasa. No solo con las profesionales que se dedican al desarrollo o diseño de videojuegos, sino también con las niñas que juegan desde pequeñas.

¿Desde cuándo jugar es algo exclusivo de un género? se pregunta María Luján Oulton, Co-coordinadora de Sheroes in Games, curadora de videojuegos y cofundadora de GAIA (Game Arts International Assembly), quien explica que si bien los videojuegos siempre estuvieron en su vida como usuaria, nunca imaginó que pudieran estar relacionados con su futuro profesional y familiar, como sucedió en realidad: “Son algo que comparto con mi padre, con mi marido y con mi hijo. Hace más de una década me decidí a especializarme en los videojuegos artísticos y experimentales y desde distintos lugares busco acompañar la escena y visibilizar el enorme potencial que tiene el videojuego y los diversos caminos que pueden abrirse. Mi padre fue parte de la industria por años y trabajamos juntos, mi marido trabaja también en la industria y lo conocí justamente por eso. Mi hijo de 7 es fanático de Minecraft y me ayuda a probar los juegos para los eventos que organizo”. Esa motivación de Luján y el resto de las panelistas se percibe en la propuesta que se celebrará este sábado en el C3 con el Goethe-Institut.

María Luján Oulton, una de las coordinadoras de la muestra

¿Cuál es el panorama de la industria? Para Oulton, de tremendo potencial, tanto a nivel económico como a nivel social y cultural: “Sin embargo tiene mucho por corregir y mejorar en cuanto a género y equidad refiere. La brecha de género es una problemática cultural y social que lleva generaciones y que por suerte se ha convertido en tema central en nuestro presente”. El área STEAM, explica, está dando batalla activa: “hay una gran ola feminista que era sumamente necesaria y curiosamente, o no si rastreamos los orígenes, es en las áreas de ciencias y tecnologías donde más fuerte se están escuchando las voces de mujeres. Los videojuegos han sido por años propiedad de un perfil muy determinado de jugador/creador que incluso dejaba también por fuera a muchos que no cuadraban con esa descripción de divertimento y de hombre hetero cis. Hay ciertos espacios donde se evidencia más la brecha y la toxicidad del ambiente como los esports y los juegos en línea. Lamentablemente este tipo de actitudes se siguen repitiendo: violencia, acoso, maltrato, desprecio” explica.

Julieta Lombardelli, una de la coordinadoras de Sheroes in games

Julieta Lombardelli, artista, docente y diseñadora multimedia que trabaja activamente en la intersección de la ciencia el arte y la tecnología, es otra de las organizadoras del proyecto: “Sheroes in games se inicia con el objetivo de promover una red de personas, equipos e instituciones que desarrollen estrategias en conjunto para que los videojuegos sean más abiertos e inclusivos. La mirada plural de cada país enriquece potenciando la escena de las mujeres y cualquier persona sin importar como se autoperciba” puntualiza, y hace hincapié en que es en las generaciones más jóvenes hacia donde se debe abrir este espacio de debate y desarrollo.

El programa del encuentro Sheroes in games

La programación de apertura arranca con el panel No pertenezco acá: Mentiras que nos cuenta el síndrome del impostor a cargo de Micaela Mantegna, especialista en el campo de la ética de los videojuegos, inteligencia artificial y metaverso.

Sigue con Profesiones en la industria de los videojuegos con Laura Palavecino (Argentina), Sandra Rozo (Colombia), Rafaella Moraes (Brasil), Anais Tello Lumbreras (Perú) y Consuelo Gil Lira (Chile), después está el panel sobre El futuro de STEAM. Redefiniendo tecnologías, estereotipos y profesiones, con Mara Dalponte Ayastuy (LIFIA), Valeria Edelsztein (Científicas de Acá), Paula Coto (Chicas en Tecnología) y Marisa Conde (Geniateka) y culmina con Sheroes in games. Cómo enseñar videojuegos y acortar la brecha de género con Julieta Lombardelli y María Luján Oulton (Sheroes in Games).

Además de los paneles y un espacio para las instituciones educativas, el sábado y domingo 15 de junio de 12 a 19 horas habrá una exhibición integrada por una selección de videojuegos desarrollados por mujeres a lo largo de la última década en diversos puntos geográficos. Su particularidad es que son títulos de gran compromiso social, de narrativas experimentales, nuevas propuestas estéticas, temas sensibles y emotivos. Son ocho juegos que brindan un panorama que cubre desde activismo, virtuosismo estético, ambientalismo, narrativa, experimentalidad hasta emociones.

Todo el evento se transmitirá en vivo (solamente en inglés) a través del canal de YouTube del Goethe-Institut Buenos Aires, de 12:00 a 14:30 horas y de 15:30 a 17:30 horas. De manera presencial, se realizará el sábado 4 de junio de 2022 en el C3 (Centro Cultural de la Ciencia), Godoy Cruz 2270, Buenos Aires, de 12 a 19 horas