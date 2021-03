Siete juegos para PC y consolas que llegan este mes y no te podés perder

Marzo llega con semanas cargadas de relanzamientos. Juegos ya disponibles en otras consolas que llegan a la Switch, o que se adaptan a la nueva generación para aprovechar el poder la PS5 y la Xbox Series X. Esta es la lista de los destacados de marzo de 2021 para consolas y PC.

Apex Legends (relanzamiento)

Nintendo Switch - 9/3/2021

El battle royale nacido como un spin off del Titanfall, que supo batir récords de audiencia en Twitch y jugadores en línea, es ahora relanzado para poder jugarlo gratis en la portátil Nintendo Switch. Hasta 60 jugadores en simultáneo, y con el foco en el juego en equipos online, vamos a tener que sobrevivir en un mundo futurista con cientos de armas, personalizaciones y hasta pases de batalla para mejorar estéticamente nuestros personajes.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time (relanzamiento)

PS5-XBox Series X/S-Switch - 12/3/2021

El cuarto juego del famoso wombat que supo ser la mascota de PlayStation varios años ahora será relanzado para las consolas de la nueva generación, PlayStation 5 y Xbox Series X/S, con amplias mejoras gráficas y de performance; también se podrá jugar en la consola de Nintendo, la Switch. El clásico de plataformas en 3D mantiene vivo el espíritu de los juegos anteriores sin dejar de lado el progreso técnico que da como resultado un juego para todas las edades.

Marvel’s Avengers (relanzamiento)

PS5-Xbox Series X/S - 18/3/2021

El juego de los Avengers siempre estuvo en el ojo de las críticas. Su renovado diseño de los personajes, alejados de los que vimos en el cine, y su metodología de juego de servicio, a pesar de su historia, hicieron que muchos dudaran de comprarlo en su lanzamiento. Mientras que otros sintieron que su repetitividad en el gameplay y sus compras dentro del juego no merecían más horas de uso. Ahora, luego de una importante baja de jugadores activos, será relanzado en las nuevas consolas con la idea de revivir la historia con más personajes jugables (pagos) y una calidad visual distintiva.

It Takes Two

PS4-PS5-Xbox Series X/S-Xbox One-PC - 26/3/2021

It Takes two es un juego de acción y aventura narrativa con tintes de comedia romántica, y con gráficos que van a recordarte al mundo Pixar. Una pareja al borde de la separación es convertida mágicamente en dos muñecos por su hija, lo que desata una catarata de situaciones, aventuras y puzzles para una experiencia centrada totalmente en la unión de la trama, su guión y el gameplay. De la mano de Hazelight, los creadores de A Way Out, estará disponible para la nueva y la pasada generación junto a PC.

Monster Hunter: Rise

Switch-PC - 26/3/2021

La próxima entrega de Monster Hunter se llamará Rise. En este juego para Switch y PC creado por Capcom vamos a volver a cazar gigantescas criaturas con armas y armaduras, listos para sobrevivir en un mundo abierto repleto de peligros. Este juego de acción en tercera persona con exploración y desafíos forma parte de una saga, pero vale aclarar que no tendrá relación directa con la película Monster Hunter estrenada en los cines este mes.

Balan Wonderworld

PS4-PS5-Xbox Series X/S-Xbox One-PC-Switch - 26/3/2021

Yuji Naka, creador del inolvidable Sonic The Hedgehog, lanza su nuevo juego de acción y plataformas en 3D llamado Balan Wonderworld. De la mano de Square Enix, llegará a las consolas de la nueva generación, de la anterior, a PC y a Switch este marzo, centrado en los puzzles de un juego clásico de plataformas, pero con un toque de modernidad.

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

La remake del Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 también tendrá versión para las nuevas consolas, disponible a partir del 26 de marzo en PS5 y Xbox Series X/S. En esa misma fecha también saldrá a la venta una versión para la Switch.

Además, Yakuza: Like a Dragon será lanzado en PS5 con mejoras, como el premiado Disco Elysium, que tendrá una versión final con compatibilidad y mejoras para PS5 y Xbox Series X, el Kingdom Hearts 3 tendrá una versión para PC en 30 de marzo y el soulslike de acción- RPG Mortal Shell tendrá también su versión para PS5 y Xbox Series X desde el 4 de marzo. Quien también sumará este mes una versión para la Switch será el juego de aventura narrativa Tales From Borderlands, mientras que el film protagonizado por varias figuras de Hollywood ya está en etapa de producción.