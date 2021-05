Siruom, la silla de ruedas omnidireccional creada por argentinos

Fácil de usar, adaptable y capaz de moverse en todas las direcciones en espacios chicos: Siroum es la primera silla de ruedas omnidireccional, una solución de movilidad innovadora creada por un equipo de ingenieros argentinos y que, luego de diez años de desarrollo, ya está disponible para todas las personas que lo necesiten.

Se trata de una silla de ruedas que, gracias a un ingenioso mecanismo en su base, posee un radio de giro de 85 centímetros, lo que le permite tener movimientos laterales, diagonales y sobre su propio eje, ideal para moverse con independencia y tranquilidad en pasillos, ascensores y espacios pequeños.

Detrás de este producto revolucionario está Mauro Tronelli, un ingeniero de Bahía Blanca que viene soñando con este proyecto desde su adolescencia: “Hace casi diez años que estoy trabajando en esto y para muchos soy ‘el loco de la silla de ruedas’, porque me presenté a más de 50 convocatorias en el país y el exterior. Pero siempre confié en lo que se podía lograr en nuestro país y cuando estuve a punto de perder las esperanzas, encontré el socio ideal para mejorarle la vida a todas las personas”.

“Todo comenzó cuando estaba en mi último año del colegio secundario, que era industrial, cuando nos pidieron un trabajo final y con unos compañeros pensamos en una plataforma omnidireccional, que habíamos visto que se usaba en expediciones espaciales. Fue un gran proceso porque no había información pública al respecto, así que hicimos ingeniería inversa y creamos nuestra propia rueda. Con eso pudimos hacer un pequeño prototipo funcional, pero muy pequeño y amateur”, recordó.

La clave está en los detalles: su base omnidireccional permite que la silla tenga movimientos laterales, diagonales y sobre su propio eje incluso en espacios reducidos

Entusiasmado con lo que había conseguido, Tronelli se dio cuenta que si quería avanzar con su proyecto debía tener más conocimientos. Y decidió inscribirse en la carrera de ingeniería electrónica en la Universidad del Sur, en donde siguió pensando cómo aplicar la plataforma omnidireccional que había construido.

Fue entonces que uno de sus compañeros de proyecto le contó las dificultades a las que se enfrentó cuando debió utilizar por dos años una silla de ruedas. Así surgió la idea de crear lo que luego sería Siroum.

Un camino de varios años

“Fue un proceso muy largo. Con el paso de los años mis compañeros de proyecto fueron optando por otros rumbos y yo me iba presentando a cuanto concurso y convocatoria encontrase. De todos los rechazos aprendí algo así, como también recibí premios y estímulos. A partir del financiamiento que fui consiguiendo se compraron las partes necesarias para un primer prototipo, que ganó reconocimientos en sitios como Estados Unidos, Israel y Emiratos Árabes, entre otros”, explicó.

Y aunque estaba convencido de que la silla estaría lista para su comercialización al terminar la carrera, lo cierto es que Tronelli se recibió y aún tenía un largo trecho por recorrer. Fue ahí que conoció a Guido Temperini, quien también era ingeniero electrónico y estaba especializado en drones. Pronto encontraron similitudes entre ambos mundos y juntos perfeccionaron aún más la idea.

Con el nuevo prototipo listo, se propusieron tratar de conseguir quien financie y mejore el proyecto en los siguientes doce meses. Si no lo hacían, lo abandonarían. Y a pocos días de terminar el plazo falleció la abuela de Tronelli, lo que fue un gran golpe anímico: “Murió por complicaciones por retrasar la amputación de una de sus piernas. Siempre decía que no quería vivir el resto de sus días en una silla de ruedas… no puedo dejar de pensar en cuántas personas están como ella”.

En medio del duelo, “un ingeniero que era amigo de un amigo” le habló de que la compañía Toyota impulsaba proyectos de innovación en movilidad. Investigaron y lograron conseguir una cita con Mariano Barriola, director de la compañía.

“Quedé impresionado con la pasión con la que Mauro y Guido hablaban del proyecto y del compromiso que tenían con mejorar la calidad de vida de las personas. Sus ideas estaban alineadas con nuestra voluntad de acercar la movilidad para todos. A la vez, desde un costado emocional nos impactó que era un proyecto en el que Mauro había invertido la mitad de su vida”, aseguró Barriola.

El ejecutivo consiguió, en menos de 24 horas, una cita de último minuto con el presidente de la compañía, Daniel Herrero y así, de un día para el otro, Tronelli y Temperini subieron su prototipo a un auto y viajaron de Bahía Blanca hasta la planta de la empresa en Zárate. Fue entonces que se selló la alianza.

Fabricación en serie

Hoy Siroum es un proyecto de Edites Solutions, el emprendimiento de Tronelli, desarrollado gracias a un acuerdo con Toyota para su financiación y el acompañamiento en la fabricación en serie. “Trabajamos con más de 50 personas, entre empleados y proveedores, que hicieron de este proyecto una realidad”, explicó el emprendedor.

Gracias al conocimiento de Temperini en el mundo de los drones, que también deben moverse en varios planos a la vez, consiguieron un ingenioso sistema de mando que permite que la silla sea manejada sólo con un dedo de la mano, tanto derecha como izquierda. Su estructura es muy liviana, y se basa en una butaca ergonómica que se adapta a distintos tipos de cuerpos.

Siroum, una solución de movilidad creada por un argentino y que promete ser una revolución accesible a todos

La silla se puede alquilar

Quienes quieran usar Siroum pueden alquilarla mediante la app Kinto por la cantidad de días deseados. La plataforma se encarga de la entrega y el retiro del producto, aunque también es ideal para instituciones o emprendimientos turísticos: menos del 1% de los hoteles de Argentina está condicionado para personas con discapacidad en ascensores, pasillos o habitaciones.

Según Tronelli, esta silla de ruedas debería ser un paso más hacia una comprensión más profunda de la discapacidad: “Tenemos que abandonar la idea de que ‘las personas con discapacidad’ son los otros. Nadie está exento, a lo largo de su vida, de perder la capacidad para ver, oír, caminar o entender cosas. Nos va a pasar y tenemos que estar preparados para eso -reflexionó-. Nunca sentí presiones de mi familia o de mis amigos por terminar un proyecto con el que vengo soñando desde que soy chico pero, te juro, sé que para muchos soy ‘el loco de la silla de ruedas’… Y creo que lo seguiré siendo toda mi vida”.