Sorpresa: la nueva MacBook Pro con chip M2 tiene un SSD más lento que el modelo anterior

Hace tiempo ya que la madurez evolutiva de la computación personal hace que sea difícil, en muchas ocasiones, notar una mejora en el rendimiento de una computadora o un celular respecto de un modelo previo: los cambios de un año para el otro incluyen avances que se miden en unas pocas decenas de porcentaje. Pero eso está bien: es lo lógico para unos dispositivos que ya llevan muchísima historia encima. Lo que es muy inusual, en cambio, es que un modelo nuevo tenga peor rendimiento que su antecesor.

Esto es lo que parece estar pasando con la flamante MacBook Pro con chip M2, que Apple presentó a principios de mes junto a una MacBook Air renovada; en ambos casos, con el nuevo procesador para equipos de escritorio y notebooks desarrollado por Apple, el M2.

El equipo salió a la venta por estos días, y si bien la capacidad superior del chip M2 por sobre el M1 está fuera de discusión, no puede decirse lo mismo respecto de otro componente fundamental de una computadora, como es el SSD (el chip de almacenamiento que reemplaza al clásico disco rígido).

Eso asegura Vadim Yuryev, del canal de YouTube Max Tech, que hizo una serie de exámenes de rendimiento de la nueva MacBook Pro M2: en la versión que probó, con un SSD que ofrece 256 GB de almacenamiento (y 8 GB de RAM), la velocidad de escritura (es decir, el tiempo que le toma guardar un archivo) es hasta un 33% más lenta que en la MacBook Pro de 2021, y hasta un 50% más lenta al leer datos del SSD.

El motivo es simple: la MacBook Pro de 2022 usa un solo chip de almacenamiento, mientras que la versión de 2021 usa dos, por lo que puede leer y escribir datos en forma paralela.

La diferencia en tiempo de lectura y escritura es grande en números, pero menor en un uso real (unas décimas de segundo de diferencia para abrir algunas aplicaciones), pero tiene un impacto en el rendimiento general del equipo: la Mac (como cualquier PC) usa el SSD para guardar y recuperar archivos y programas cuando los 8 GB de la memoria RAM se llenan; si tarda más en obtener esa información, también será más lenta la carga de programas.

Que se note o no en el día a día realmente dependerá, claro, de qué tareas se ejecuten normalmente en la nueva notebook vs la anterior. El impacto a largo plazo, no obstante, será mayor: a medida que pasa el tiempo y las aplicaciones se hacen más grandes, suelen usar más RAM y requerir más colaboración del SSD, que en la MacBook Pro con chip M2 trabaja un poco más lento que en la versión de 2021, un dato que deben tener en cuenta quienes estén evaluando comprar uno de estos equipos y requieran una combinación óptima de rendimiento.