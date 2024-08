Star Wars Outlaws: probamos antes de su debut el nuevo juego, que nos mete de lleno en el universo de George Lucas

Escuchar

Mucho se habló de este juego, el Star Wars Outlaws. Que si iba a ser un Assassin’s Creed con skin de Star Wars, que si iba a ser repetitivo, que si se iba a ver tan bien como en los trailers y que si realmente nos iba a hacer sentir dentro del universo de George Lucas como nunca antes. Todas estas respuestas se pueden responder total o parcialmente, dado que pudimos jugar ya varias horas a este título de Ubisoft que llega para PC, Xbox Series y para PS5 (versión que jugamos) y que verá la luz el próximo 30 de agosto.

Una vista del Star Wars Outlaws

Lo primero que hay que aclarar es que este juego en tercera persona nos va a poner en la piel de Kay, junto a su peludito amigo Nix y su androide ND-5, justo entremedio de las películas El Imperio contraataca y El regreso del Jedi, por lo que vamos a ver mucha referencia nostálgica para los fanáticos de la trilogía original. Sí, antes de que lo digas, hay bastantes similitudes entre Han Solo y Kay, por lo que la historia también va a tener algunas inspiraciones. Si venís de jugar otros juegos de Ubi, claramente vas a ver una tendencia en como se cuentan las historias y su jugabilidad, la fórmula Assassin´s por momentos se siente presente, pero esto no significa algo malo… o bueno. Depende de quién lo juegue.

Trailer del Star Wars Outlaws

Vamos a encontrar disparos (en este caso con blasters), mucho sigilo, espionaje, acción, exploración, en este caso con vehículos y naves, y todas la cosas que nos acostumbra casi siempre Ubisoft en sus juegos: a pesar de no ser un clásico mundo abierto, que en lo personal tuvo altísimos picos con por ejemplo Assassin’s Creed Valhalla, y que tuvo otros puntos flojos dentro de la misma estructura de mundo abierto.

Con visuales muy buenas en modo 4K 30 fps y un poquito más flojas en la versión 1080p a 60 fps, acá no vamos a estar simplemente en un sandbox. Primero vamos a tener varias misiones de “pasillos”, con acción y sigilo que nos van a enseñar a movernos, a atacar y a usar a nuestro compañero para robar y distraer a los rivales. Una vez que comprendemos como funciona el juego, como son las facciones con las que podemos trabajar y las que no, el juego se abre a algo más tradicional.

Una vista del Star Wars Outlaws

Pero lo que le da una sensación de libertad, es que Outlaws tiene además sistemas de reputación y de “buscado” por lo que vamos a tener que elegir qué hacer o con quién trabajar y va a repercutir en el acceso que tengamos a misiones, ítems y ayuda, mientras que por otro lado nos vamos a ganar amigos o enemigos dependiendo el planeta y la zona en la que estemos. Hay que aclarar que en esta época de Star Wars, el Imperio es omnipresente, y tiene negocios y acuerdos con las facciones, pero esto no implica en que si nos convertimos en “buscados”, los Stormtroopers nos tirarán al vernos. Dicho esto, también vale destacar que no tiene una acción y una inteligencia artificial administrando el mundo secundario que rodea a la trama, como en otros juegos como Far Cry, GTA o ni hablar como Shadow of Mordor.

Un video que muestra la historia oficial del juego

En nuestro caso, las primeras horas de juego (donde es totalmente lineal) no nos resultaron “excelentes” por la poca capacidad de decisión que nos daba el juego, pero sí cabe aclarar que la historia está muy bien contada y se hace interesante. No cae en los lugares comunes de Star Wars, con jedis y los buenos contra malos. Acá encarnamos a una mujer que quiere dar un salto de calidad en su vida de ladrona común, y se empieza a mezclar con personajes que están claramente por encima de su nivel. Ojo, no vamos a spoilear nada, pero tampoco creas que no vas a ver nada de referencia a lo que George Lucas nos contó en sus films.

Una vez que se abre a un mundo más abierto y explorable, el juego nos empieza a dar variadas situaciones divertidas que van a mezclar varios tipos de juegos. Persecuciones en motos voladoras, enfrentamientos a tiros, sigilo y espionaje, o también aventura clásica de trepar paredes y saltar al otro lado con un gancho a lo Uncharted o Lara Croft.

Una vista del Star Wars Outlaws

Los combates nos resultaron divertidos a pesar de la poca variedad de armas. El uso de compañeros, como Nix, también suma mucho. Vamos a poder mandar a nuestro amigo a recoger cosas, distraer enemigos o robar objetos sin tener que exponernos y podremos mantenernos escondidos mientras él hace su trabajo.

Outlaws se siente como un buen comienzo para este tipo de juegos con historias periféricas a lo central de Star Wars. Así como lo hizo Mandalorian (hasta el cameo final de la primera temporada), esta saga tiene muchísimo por explorar por fuera de los Jedi, Luke y Leia, y en este juego esa parte de la historia se disfruta. Si bien no lo sentimos al nivel de exploración y de mundo abierto como fue nuestro querido Assassin´s Creed Valhalla, es sin dudas un juego divertido, tanto para los amantes de las aventuras como de los que soñaron ser bandidos espaciales.