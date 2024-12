Starlink, la Internet satelital de Elon Musk, disponible para celulares: cómo funciona

Starlink ofrece internet satelital para diversos dispositivos y se expande para llegar a los celulares. Con “Direct to Cell” (directo al celular en inglés), la empresa de Elon Musk ofrece una red de datos móviles para mantenerse conectado en diversas partes del mundo para tener conexión incluso en áreas donde no tiene cobertura. Hasta el momento, está disponible en Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Japón, Suiza, Chile y Perú. En la Argentina aún no está habilitado, pero no se descarta que en poco tiempo se pueda acceder a ella.

Desde 2022, Musk se propuso hacer llegar la red de internet a los celulares para poder usarlos en donde sea. Desde entonces, Starlink ya tiene 320 satélites en órbita terrestre capaces de conectar con un celular como si fuera una antena terrestre.

“Lo importante de esto es que significa que no hay zonas muertas en ningún lugar del mundo para tu teléfono celular”, dijo Elon Musk en agosto de este año al presentar al mundo este nuevo servicio junto a Mike Sievert, CEO de T-Mobile, la empresa de telefonía móvil que ofrece “Direct to Cell” en Estados Unidos. En ese sentido, varias personas interesadas en este servicio se preguntan cómo funciona.

Cómo funciona el internet satelital de Starlink para celulares

Para acceder a Direct to Cell, es necesario tener el celular al aire libre Imagen de katemangostar en Freepik

De acuerdo al sitio oficial de Starlink, no se necesita ninguna aplicación o equipo especial para poder conectar cualquier celular LTE (Long Term Evolution, que quiere decir Evolución de largo término) ―se trata de cualquier dispositivo móvil que cuente con estándar de transmisión de datos móviles de 4G―. Tampoco requiere cambios en el hardware, el firmware o las aplicaciones especiales. Solo deben acceder a un cielo despejado para conectarse a esta red. Así se evita que cualquier interferencia frene el ida y vuelta de la transmisión, lo que permite conexiones de muy larga distancia.

Esto se debe a que los satélites Starlink con capacidad Direct to Cell cuentan con un módem eNodeB, que actúa como una torre de telefonía celular en el espacio y permite una integración de red similar a un proveedor de itinerancia estándar. Al igual que en una red terrestre, esas antenas funcionan de repetidoras, es decir, deben conectarse con una estación terrestre para conectarse a internet y al resto de la red convencional. Lo mismo pasa con las antenas que se ubican en la terraza de los edificios: se conectan a lo que se conoce como backbone, una red de cada operadora de telefonía que se vincula con las demás para intercambiar información.

La tecnología Directo al Celular permite montar una antena 5G en el satélite, que intercambia información con el celular en forma convencional (aunque con una banda ancha limitada, por la gran distancia entre ambas antenas); los satélites a su vez se comunican con una estación terrera que se integra a la red de la operadora móvil

De esa forma, el celular se conectará al satélite de Starlink tal como lo haría con una torre de telefonía en tierra. Igualmente, para que funcione el servicio deberá estar disponible en la región en que se contrata.

De todos modos, vale aclarar que solo sirve para enviar y recibir mensajes de texto. Esto se debe a que la frecuencia que usa este servicio no permite mucho más por ahora a semejante distancia. Se espera que estará disponible en 2025 la posibilidad de comunicarse por voz y datos, además de IoT (Internet of Things).

LA NACION