Summer Game Fest: Xbox expandirá su Game Pass con Call of Duty, un nuevo Doom medieval y una precuela de Gears of War

Escuchar

La E3, la entrañable feria que reunía a la industria de los videojuegos, murió: ya no se hace más. Pero no su espíritu. Porque de la mano del periodista y productor Geoff Keighley, creador de los Video Game Awards, la Summer Game Fest agarró la antorcha y rearmó una semana de presentaciones de juegos, en la que Xbox dijo presente.

Esta Xbox Game Showcase se esperaba con ansias por varios de los rumoreados anuncios, pero no cabe dudas que igual sorprendió. Con el próximo Call of Duty Black Ops 6 directo en Game Pass, junto con un nuevo Doom, un nuevo Gears Of War, Dragon Age, Age of Mythology, adelantos de Metal Gear Delta y muchos más juegos, la división de videojuegos de Microsoft puso nuevas razones para atraer al público que está en el gran debate de qué consola o servicio debemos elegir.

En esta ocasión, está claro que la apuesta de Microsoft estuvo por Xbox Game Pass, su servicio de pago mensual que permite el acceso a un par de centenares de juegos por un mismo precio (6921 pesos para Xbox, 8692 pesos para PC), y que ya tiene 120 millones de usuarios en todo el mundo.

Call of Duty Black Ops 6

El nuevo Call of Duty, la saga de juegos más jugada del mundo, saldrá este próximo 26 de octubre para consolas (Xbox y la PS5) y PC. Pero la gran noticia es que esta vez, luego de la adquisición de Activision, saldrá desde el día uno incluido en el Game Pass, para que todos los usuarios puedan descargarlo en Xbox y PC sin tener que comprarlo por separado. El juego muestra lo que dejó la Guerra del Golfo con apariciones de George Bush y Saddam Hussein, y nos dará un modo campaña como el aclamado multiplayer. ¿Volverá Verdansk al Warzone? Eso aún no lo sabemos.

Doom: The Dark Ages

Otra bomba del evento, que también estará desde el día 1 en 2025 en Game Pass, es el nuevo Doom. The Dark Ages nos lleva a los tiros a un mundo infernal estilo medieval con dragones, sierras, fuego y mucha sangre. Será una precuela de la versión de Eternal, y estará realizado por Id Software de la mano de Bethesda, otra empresa adquirida por Microsoft.

Gears of War: E-Day

Si las precuelas te gustan, la saga Gears of War también va a tener la suya. E-day nos va a mostrar los comienzos de esta devastadora invasión que también llegará a Game Pass desde el día 1 con unas cinemáticas impresionantes que nos dejan con ganas de más. Vamos a volver a ver a Marcus Fenix durante ese fatídico día, 14 años antes del juego original y con el motor gráfico Unreal Engine 5.

Indiana Jones and the Great Circle

Un nuevo tráiler mostró más de lo que será el juego de Indiana Jones, esta vez en primera persona. Temporalmente situado entre En busca del arca perdida y La última cruzada, vamos a tomar el rol de Indy en un juego de aventuras, fiel al espíritu de las películas. Si estará a la altura o no, aún no lo sabemos, pero los creadores de Wolfenstein están detrás de hacerlo realidad. También estará en Game Pass.

STALKER 2: Heart of Chernobyl

Después de cancelaciones y retrasos por la guerra entre Rusia y Ucrania, STALKER 2, el juego que nos lleva a una lucha en primera persona repleta de misterios por la zona de Chernobyl, volverá con su secuela este 5 de septiembre a Game Pass. Vamos a volver a tener que sobrevivir en un área contaminada con radiación mientras enfrentamos los misterios de una zona de guerra de mundo abierto que oculta más de lo que muestra.

Age of Mythology Retold

Septiembre también tendrá la llegada del remaster de Age of Mythology. Este juego de estrategia mejora los gráficos y jugabilidad del original y promete respetar la esencia de los jugadores que no quieren soltar y quieren volver a la nostalgia de sentarse frente a la PC con los dioses. Llegará a Game Pass también.

Metal Gear Solid: Delta

El remake para nueva generación del increíble Metal Gear Solid 3: Snake Eater de Hideo Kojima mostró otro nuevo trailer. Aquí pudimos ver más de nuestra misión en el pasado de la Guerra Fría dentro del universo que creó Kojima para Konami. Lo malo es que aún no tenemos fecha de lanzamiento.

Dragon Age: The Veilguard

Otro de los esperados. Dragon Age: Veilguard llegará de la mano de Bioware y EA para ponernos en la piel de un personaje que busca aventuras y tendrá la compañía de siete especialistas que nos ayudarán a recorrer este RPG para un solo jugador. Siguiendo la temática y jugabilidad de los anteriores, vamos a ir descubriendo los secretos de este mundo junto con las historias de nuestros amigos mientras desarrollamos las habilidades de nuestro personaje enfrentándonos a monstruos y dragones gigantes. Llegará en la primavera de 2024.

Durante el evento también pudimos ver adelantos de lo nuevo de Assassin’s Creed Shadows, que llegará el 15 de septiembre, como así también de Perfect Dark, Avowed, Fable y un sorprendente trailer de Expedition 33. También pudimos ver el Life is Strange Double Exposure, State of Decay 3, Flintlock y Mecha Break.

Nuevas variantes de las consolas

Para terminar, se mostraron nuevas versiones de consolas con más almacenamiento y varios DLCs y expansiones, entre ellos lo nuevo de Starfield, de Fallout 76, de Diablo IV, World of Warcraft, Sea of Thieves y Flight Simulator.

Temas Videojuegos