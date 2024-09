Telegram: cómo abrir una cuenta sin tarjeta SIM

Escuchar

Telegram es un sistema de comunicación preferido de muchos argentinos, que incluso lo eligen por sobre WhatsApp. Tiene distintas particularidades que hacen de su app un programa de mensajería diferente al de Meta. Entre las características más destacables se encuentra la posibilidad de crear una cuenta sin una tarjeta SIM propia. Este proceso, que muchos prefieren para resguardar su anonimato, tiene algunas particularidades que se detallan a continuación: ¿cuáles son?

Cómo abrir una cuenta sin tarjeta SIM en Telegram

De acuerdo a Telegram, es posible abrir una cuenta sin una tarjeta SIM. Esto no quiere decir que no se requiera un número celular personal. El truco está en la utilización de tecnologías blockchain para poder conseguir un número de celular anónimo, es decir, que no está a nombre de nadie, sino al mejor postor online.

“Puedes tener una cuenta de Telegram sin tarjeta SIM e iniciar sesión utilizando números anónimos con tecnología blockchain disponibles en la plataforma Fragment”, explica la empresa. Fragment es un sistema desarrollado por Telegram que comercializa estos celulares anónimos que solamente funcionan para ingresar a la app de mensajería sin necesidad de detallar la identidad propia ni inscribirse en una empresa de telefonía.

Para abrir una cuenta sin tarjeta SIM en esta app de mensajería, hay que:

Ingresar a Fragment y crear una cuenta.

y crear una cuenta. Comprar un número anónimo que esté abierto a la subasta.

que esté abierto a la subasta. Descargar Telegram en el celular o la computadora.

en el celular o la computadora. Abrir la app y seguir los pasos para registrarse. Cuando requiera un número celular, hay que utilizar el que se consiguió en Fragment.

Cómo cerrar una cuenta de Telegram sin número ni tarjeta SIM

Eliminar una cuenta es un proceso sencillo en el que hay que seguir unos pocos pasos. Hay que tener el número anónimo a mano, porque el proceso lo requiere. Entonces, se debe:

Acceder a la página de desactivación.

Colocar el número anónimo.

Confirmar el código de seguridad enviado a través de Telegram (no por SMS).

Es importante considerar la siguiente advertencia que Telegram aporta a sus usuarios: “Al borrar tu cuenta se eliminan permanentemente todos tus mensajes, grupos y contactos. Todos los grupos y canales que hayas creado quedarán huérfanos y sin un creador, pero los administradores mantendrán sus privilegios”.

