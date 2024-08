UFL: el videojuego de fútbol de Cristiano Ronaldo será gratis y ya tiene fecha para competirle a EA FC 25

Escuchar

El mundo de los videojuegos de fútbol parecía tener un líder absoluto, con pocos competidores a la altura. Luego de la ruptura con la FIFA, Electronic Arts había solidificado su posición dominante con el EA FC 24 (y su próxima versión, el EA FC 25) frente al eFootball de Konami con licencias, torneos y miles de millones en recaudación. Luego, surgieron rumores de que 2K podría hacer el juego del próximo Mundial, pero siempre estuvo latente otro competidor: el UFL.

Así se verá UFL, el juego de fútbol de Cristiano Ronaldo, que llega el 12 de septiembre para PS5 y Xbox

Este videojuego de fútbol (con nombre UFL por las siglas de Unreal Football League) finalmente tiene una fecha anunciada de lanzamiento luego de varias betas. La llegada del juego será el 12 de septiembre, por ahora solo en PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Con el lema “fair to play”, con el juego de palabras del eslogan de la FIFA y haciendo alusión al supuesto “pay to win” de la competencia, llegará de la mano de Strikerz, la empresa de gaming chipriota y una fuerte inversión de Cristiano Ronaldo, quien ya desembolsó 40 millones de dólares y sus derechos de imagen para la tapa.

Trailer de presentación del Unreal Football League

UFL llegará con una asociación con FIFpro, para tener más de 65 mil jugadores licenciados y la presencia de un puñado de equipos con nombre, escudo y camisetas oficiales, como el Chelsea, West Ham, Mónaco, Besiktas, Borussia Mönchengladbach, Celtic y Rangers de Escocia, Shaktar, Bayer Leverkusen y PSV. Además de Cristiano, el juego tendrá otros embajadores como Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne y Roberto Firmino.

Strikerz, la empresa detrás en conjunto con X-Ten, debutará en el mundo de los juegos masivos con este, creado en Unreal Engine, uno de los motores gráficos más usados y más fieles del mercado del gaming.

Aunque el juego no tendrá costo, sí ofrecerá compras internas, aunque la empresa asegura que no serán necesarias para sacar una ventaja deportiva. Entre los agregados que se pueden comprar están el “starter pack” de PS5 que te deja jugarlo siete días antes, skins y 20.000.000 de monedas in-game por 15 dólares o el “foundation pack” de Xbox que tiene skins, 20.000.000 y siete días de acceso anticipado por AR$ 8.999.

Los que pudieron probar las betas previas al lanzamiento no quedaron particularmente sorprendidos por su jugabilidad, pero al ser gratuito puede llegar a atraer a miles de jugadores en el mundo. Cabe recordar que el ex Winning Eleven, el eFootball también se puede jugar de manera gratuita y aun así no logra los números de Electronic Arts con EA FC, que está cerca de presentar su segunda versión con el EA FC 25 este 20 de septiembre.

