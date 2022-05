Un actor de voz adelantó información sobre la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild

A la espera de novedades sobre la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, las palabras de uno de los actores de voz del juego dieron información y algunas pistas sobre lo que tendrá el nuevo producto. Además de la participación prácticamente confirmada de un personaje, también se conocieron algunos datos sobre la nueva aparición.

El primer título fue uno de los éxitos más grandes que consiguió Nintendo durante los últimos años. Con una enorme cantidad de ventas y una fuerte comunidad de jugadores, el título cautivó a todos y se espera con muchas ansias por su secuela. A pesar de que inicialmente se anunció en la E3 de 2019 y que luego un tráiler pronosticaba su llegada para el 2022, hace algunas semanas Nintendo dio a conocer que habrá que esperar hasta el 2023 para poder jugarlo.

En ese contexto y sin noticias, cualquier información es bien recibida los fanáticos. Por eso, las palabras de Pietro Ubaldi, actor de voz de Daruk en italiano, generaron mucha repercusión. Las declaraciones fueron en el marco de una charla con Lega Hyrule, que en YouTube compartió el video con subtítulos en inglés.

En primer lugar, Ubaldi reveló que se encuentra en la grabación de varias líneas para la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Aunque en otro contexto podría ser una noticia que pasa desapercibida, lo cierto es que esto confirma la presencia de Daruk. Más allá de la aparición del guerrero de los Gordon, el italiano contó que también trabaja en la voz del antepasado del personaje.

Pietro Ubaldi, actor de voz de Daruk en la versión italiana de The Legend of Zelda Breath of the Wild Instagram @pietroubaldiofficial

Más allá de esto, se dio otra revelación importante en la entrevista: el nuevo personaje no será Darunia, que apareció en The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Después de lo ocurrido en el final del primer juego, no se menciona nada sobre un ancestro del campeón Goron y por eso llamó la atención este agregado. A pesar de que Ubaldi aclaró que no recuerda el nombre, sí deslizó que es “más serio” que Daruk.

El retraso del nuevo juego de The Legend of Zelda: Breath of the Wild

La novedad sobre la postergación del lanzamiento hasta 2023 fue comunicada a través de un video oficial que compartió Nintendo, donde Eiji Aonuma, productor de la serie, explicó lo ocurrido.

El video de Nintendo sobre el retraso de la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild

“Previamente, anunciamos que saldría a la venta en 2022. Sin embargo, hemos decidido extender un poco la fase de desarrollo y posponer el lanzamiento a la primavera (del hemisferio norte) de 2023. Pedimos disculpas a quienes esperaban con ilusión que fuera este año”, expresó Aonuma mientras de fondo se pueden observar las imágenes de un gameplay.

Más allá de la decepción, también aprovechó la oportunidad para comentar algunas características de la secuela: “La aventura de la secuela se desarrollará no solo en tierra, como en la entrega anterior, sino también en el cielo. Sin embargo, el mundo del juego va mucho más allá y contará con muchas más funciones, incluidos nuevos encuentros y nuevas mecánicas”.

Por último, aseguró que el equipo de trabajo “sigue trabajando con empeño en el juego” y pidió “un poco de paciencia” a los fanáticos.