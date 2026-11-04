Un colectivo chocó con un robot repartidor y varios pasajeros resultaron heridos

En algunos países los robots repartidores (pequeños carritos autónomos que circulan por las calles llevando sus entregas en una caja cerrada) empiezan a formar parte del paisaje cotidiano, aunque pareciera que no siempre están del todo orientados. En la ciudad de Tallin, capital de Estonia, tuvo lugar un choque entre un colectivo y un robot repartidor, que dejó varios heridos.

Así lo confirmó la empresa municipal de transporte Tallinn Transport (TLT), quien detalló que el hecho ocurrió cerca de las 18 hs en un cruce peatonal, ubicado en la intersección de las calles Luise y Tehnika, en el centro de la ciudad.

Según se aprecia en el video difundido, el robot estaba cruzando la calle, frenó dos veces y, en la segunda vez que se detuvo, un colectivo lo chocó y arrastró por la calle. Posteriormente, el conductor del colectivo y otros peatones confirmaron que el semáforo del robot estaba en rojo.

El colectivero tuvo que frenar bruscamente, lo que provocó que varios pasajeros cayeran y nueve de ellos resultaran heridos, según informó TLT. Tal como difundieron medios locales, el robot huyó del accidente antes de que llegara la policía. Un vocero de TLT señaló que “si un participante en un accidente de tráfico abandona el lugar sin cumplir con las obligaciones prescritas por la ley, esto puede constituir un delito”.

Accidente robot repartidor FuturIA

Pocos años atrás, en abril de 2020, ya había tenido lugar un accidente similar entre un colectivo y un robot de reparto, en la región de Mustamäe, también en Tallin. En esa oportunidad, un robot chocó contra la rueda de un colectivo, pero no hubo heridos.

Desde Starship Technologies, la empresa que diseña los robots de reparto, explicaron que los anuncios luminosos y los semáforos fueron lo que generaron el error de juicio en el robot de reparto. Detallaron que, al momento del accidente, ya había oscurecido y, detrás del semáforo, en la intersección, había un cartel luminoso. Además, explicaron que los semáforos para peatones y automóviles estaban en la misma línea de visión, por lo que el robot interpretó erróneamente las señales.

Pepe Aaviksoo, jefe de operaciones de Starship Technologies, declaró que “hay muchas lecciones que aprender, pero las situaciones excepcionales ocurren”. Agregó que la sensibilidad a la luz del robot no funcionaba correctamente y que trabajarán en eso para arreglarlo. Por último, negó que el robot abandonara la situación después del accidente y explicó que esperó allí aproximadamente 10 minutos: “Tras el incidente, el robot se puso en contacto con el equipo de soporte, cuya tarea era retirar el robot de la carretera y llevarlo a un lugar seguro”.