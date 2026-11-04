Un gigante tecnológico creará 2000 puestos de trabajo en la Argentina y planea invertir US$300 millones en la región

Hitachi Digital presentó hoy en la Argentina su plan de crecimiento para América Latina, que incluye la creación de una nueva empresa que englobará dos compañías existentes y una inversión de US$300 millones en la región durante los próximos dos años. La Argentina concentrará el 75% de esa inversión y la empresa prevé también duplicar su equipo en el país en ese mismo período.

“En puestos de trabajo implica aumentar el equipo regional de 1700 personas que existe actualmente a 4500; estimamos que alrededor de 2000 puestos de trabajo nuevos serán para la Argentina”, señaló Sebastián Bainer, SVP y head de Latinoamérica de Hitachi Digital, en un evento de prensa que tuvo lugar hoy en las nuevas oficinas de Hitachi Digital, ubicadas en Vicente López, donde funciona la única Demo Zone de la compañía en todo el continente americano.

Los números proyectados también contemplan un crecimiento en la facturación de la compañía. Actualmente, en la región de Latinoamérica, Hitachi Group exporta y factura unos US$120 millones. “En los próximos dos años queremos llevarlo a US$350 millones; buscamos triplicarlo. Actualmente, la región representa un 7% del negocio y queremos llevarlo al 10%”, reveló Bainer.

Hitachi Digital presentó hoy en Argentina su plan de crecimiento para América Latina MATYAS BLOO - Hitachi

En medio de esta expansión, el Grupo Hitachi también presentó Hitachi Digital, una nueva compañía del grupo que integrará bajo una misma estructura dos empresas que ya existían antes, pero que operaban como unidades distintas: GlobalLogic y Hitachi Digital Services. Esto implicará integrar bajo una misma marca más de 35.000 profesionales de 27 países y una cartera de más de 880 clientes. Sus servicios incluyen la ingeniería digital y el desarrollo de productos de GlobalLogic, la experiencia en sistemas empresariales y operaciones de Hitachi Digital Services y el conocimiento industrial del Grupo Hitachi en sectores como energía, movilidad e industria. El proceso de unificación de entidades legales y formalización como una sola compañía empezó hoy y se extenderá hasta abril de 2027.

“Las compañías se están reimaginando, están cambiando estructuras y transformando el end-to-end de su proceso. Tener un socio que pueda acompañarlos desde la reformulación de sus procesos críticos de negocio, pasando por la ingeniería de los productos o soluciones que hacen posible ese nuevo proceso, y luego acompañarlos en qué infraestructura implementarlo, cómo estructurarlo en la nube, cómo manejar y proteger los datos, es un gran diferencial”, explicó Bainer, quien detalló que, actualmente, Hitachi Digital tiene presencia en México, Colombia, Chile, la Argentina, Perú y Uruguay.

Un hub estratégico

Bainer resaltó que el hecho de que la demo zone se haya instalado en la Argentina implica un gran mensaje (se trata de un espacio donde los clientes pueden conocer y experimentar soluciones desarrolladas por Hitachi Digital a nivel global). Explicó que existen cuatro de estas en el mundo y una de ellas está en este país.

“La Argentina es headquarters de América Latina, es el principal hub y la principal masa crítica de empleados está acá también”, señaló el ejecutivo de la empresa. En concreto, detalló que el país concentra actualmente el 66% de los colaboradores de Hitachi Digital de América Latina, con un equipo de 1135 personas, y proyectan duplicar su dotación local en los próximos dos años.

Sebastián Bainer, en el centro: "El estado actual de la macroeconomía permite planear a largo plazo” MATYAS BLOO - Hitachi

¿Por qué la Argentina? “Seguimos siendo un hub de talento; el ingeniero argentino tiene un nivel de creatividad, de resistencia al estrés y de resiliencia frente a los cambios dinámicos. Además, estamos alejados de las zonas de conflicto y el estado actual de la macroeconomía permite planear a largo plazo ”, explicó Bainer, y agregó que la cercanía horaria con los principales mercados de Norteamérica es otro de los factores que permiten trabajar de manera integrada con clientes y equipos globales.

El ejecutivo también agregó que está influyendo positivamente la mayor apertura del país: “Hay una tendencia a la inversión en la Argentina, a que el sector tecnológico crezca y hay un acompañamiento del Gobierno actual para que eso pase, como la política de la ley del conocimiento, que sin duda hace que el panorama sea atractivo”.

Detalló que el hub más grande de la empresa en la Argentina se ubica en Buenos Aires, pero la firma también cuenta con presencia en otras provincias. Al consultarle por dónde se ubicarán los puestos de trabajo que se crearán en el país, explicó que no están limitados a ninguna provincia, sino que dependerá de la naturaleza de los proyectos que se vayan incorporando y dónde “encontremos esas skills”. Detalló que serán trabajos de ingeniería, vinculados a los servicios que ofrecen: desarrolladores de software, diseñadores, desarrolladores de interfaz, especialistas de cloud, infraestructura, seguridad, testing, entre otros.