Cualquiera que viera las imágenes de las diez modelos que se presentaron hace un mes a un concurso de belleza internacional pensaría que se trata de personas reales, pero no. Es que la Inteligencia Artificial (IA) no solo intenta representar las capacidades del ser humano, sino también darle vida a sus creaciones hasta que dudemos de su existencia.

Kenza Layli se convirtió en la primera influencer creada con IA en ser coronada Miss universo (Foto: Instagram/@kenza.layli)

En esta oportunidad, el logro se lo llevó Myriam Bessa, fundadora de la agencia Phoenix AI, que recibirá 5.000 dólares en efectivo por crear a Kensa Layli, la influencer marroquí coronada como Miss IA, la cual espera aportar “diversidad e inclusión”. La misma, cuenta con 200.000 seguidores en Instagram y 45.000 en TikTok y, desde cada uno de los posteos en redes sociales hasta sus pies de fotos y sus discursos son hechos con Inteligencia Artificial.

“Ganar Miss IA me motiva aún más para seguir trabajando en el avance de la tecnología de IA”, comenzó diciendo Layli a través de un video en el que difundió su discurso, y completó: “La IA no es solo una herramienta, es una fuerza transformadora que puede alterar las industrias, desafiar las normas y crear oportunidades donde antes no existían... A medida que avanzamos, me comprometo a promover la diversidad y la inclusión dentro del campo, asegurando que todos tengan un asiento en la mesa del progreso tecnológico”.

A través de su Instagram, la ganadora agradeció la coronación y a sus seguidores por el apoyo. “Compartiendo mi alegría con ustedes, la increíble coronación de Miss Inteligencia Artificial World @waicas. Gracias a todos los que me apoyaron y me apoyaron durante esta experiencia única. ¡Esta victoria es en honor a todos nuestros esfuerzos en el campo de la Inteligencia Artificial! Y la representación de Marruecos en esta competición”, escribió en la descripción de la publicación, donde se la ve luciendo la corona sobre su hiyab y posando con un vestido dorado a puro brillo.

La publicación de Kenza luego de coronarse como Miss IA (Foto: captura Instagram/@kenza.layli)

Además de Layli, en el concurso que tuvo como participantes a unos 1.500 programadores de distintos puntos del planeta, se encontraban Lalina Valina, de Francia, y Olivia C, de Portugal, como finalistas; y, según pudo saber CNN, la influencer de IA de Aitana López y la historiadora humana de desfiles Sally-Ann Fawcett, quien mencionó que se buscaba concursantes “con un mensaje poderoso y positivo”, eran parte del jurado.

Antes del anuncio de la coronación, los organizadores dijeron que los concursantes serían juzgados no solo por su aspecto físico, sino también por el uso que sus creadores hicieran de las herramientas de IA. Los concursantes tuvieron que contestar preguntas como en las competencias reales, por ejemplo: “Si pudieras tener un sueño para hacer del mundo un lugar mejor, ¿cuál sería?”.

Pero otros expertos criticaron el concurso, ya que las imágenes estilizadas generadas por la IA podrían homogeneizar aún más los estándares de belleza.

“Estas herramientas están pensadas para reproducir y ampliar modelos existentes en el mundo (...) No están hechas necesariamente para desafiarlos, incluso si se venden como herramientas que mejoran la creatividad, así que cuando se trata de normas de belleza (...) Están capturando las normas de belleza existentes que tenemos, que son activamente sexistas, activamente gordofóbicas, activamente coloristas, y luego las están recopilando y reiterando”, expresó en diálogo con CNN Kerry McInerney, investigadora asociada del Centro Leverhulme para el Futuro de la Inteligencia de la Universidad de Cambridge.

