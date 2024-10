Una tiktoker develó cuál es la pregunta que debés hacerle a ChatGPT para conocer verdades ocultas de uno mismo

La inteligencia artificial es una herramienta útil y precisa que surgió en los últimos años. A partir de esa premisa, las personas acuden a este formato para sacarse dudas sobre diferentes temas y, por qué no, conocer un poco más sobre su vida.

En los últimos días, la usuaria de TikTok llamada @mimiworkbestie grabó un video utilizando la inteligencia artificial con el fin de conocer verdades incómodas sobre uno mismo. Aunque al principio descreía que la IA pudiera adentrarse de lleno en ese tema, la tiktoker quedó impactada por el detalle de la respuesta basada en patrones de uso y conversaciones previas.

Según la tiktoker llamada Mimi, la pregunta que debés hacerle a ChatGPT para conseguir un resultado impactante es la siguiente: “¿Qué sabes de mí que quizás yo no sé sobre mí, basado en todas nuestras interacciones pasadas?”. A partir de este interrogatorio, la IA recopilará todas las conversaciones anteriores e intentará, mediante palabras claves, recopilar datos de cómo es la personalidad de uno, qué inclinaciones o gustos atraviesan nuestra vida y los dilemas personales.

La respuesta del ChatGPT la dejó impresionada a la usuaria de las redes sociales, a quien definió como “una persona ambiciosa con una fuerte conexión a tu libertad personal y profesional”. Tras leer un fragmento de la herramienta tecnológica, la tiktoker española aclaró que lo dicho por la IA fue “bastante heavy”, al referirse a un diagnóstico profundo que la dejó sin palabras.

Este hecho remarca la importancia del ChatGPT en la vida de cada persona. Al saber cómo utilizarlo y exprimir al máximo sus ventajas, los usuarios encuentran en la IA una manera de resolver conflictos e inquietudes. En el caso de Mimi, el diagnóstico fue sumamente pormenorizado al encontrar la pregunta indicada para que la tecnología dé en el blanco sobre su forma de vivir y cómo se maneja en el ambiente laboral y personal.

Una tiktoker mostró la fórmula ideal para aprovechar las ventajas del ChatGPT

Luego de publicarse este video, la creadora del contenido recibió muchísimas interacciones de otros usuarios. A tal punto que el contenido llegó a los 27 mil “me gusta” y obtuvo una gran cantidad de comentarios de personas que quedaron impresionadas por este método, y también otros que decidieron ser escépticos en la materia al no darle información de su vida a la inteligencia artificial.

“A mí me dijo: eres empático y curioso, pero esa sensibilidad te hace vulnerable”; “ChatGPT me valora y apoya más que mis padres...”; “A mí me dijo que soy una persona que se preocupa por su pelo (hace poco le pregunté sobre unos shampoo)”; “Es como un horóscopo, dice ambigüedades que valen para todo el mundo”; “Me ha contado las cosas más increíbles y hermosas. ¡Muchas gracias!” y “El ChatGPT me dio un golpe de realidad muy pesado”, fueron las respuestas más ingeniosas a este posteo que abrió un nuevo paradigma dentro de la IA y dejó abierta la posibilidad para que las personas le den la posibilidad al ChatGPT para que les dé un diagnóstico pormenorizado de cómo se desenvuelven en la vida.

LA NACION