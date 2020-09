Football Manager 2020 es uno de los juegos que está disponible gratis hasta el jueves próximo en la tienda de Epic

Mientras se pelea con Apple por el destino de Fortnite en la tienda del iPhone, Epic Games sigue regalando juegos de su vasto catálogo de títulos, como ha hecho a lo largo del año.

En este caso, son tres opciones para descargar sin costo hasta el jueves 24 de septiembre: lo único que hay que hacer es ir al sitio de Epic Games, crear un usuario si no lo tenemos, y agregar los juegos a nuestra biblioteca. No es necesario descargarlos en el momento; una vez que los sumemos a la biblioteca ya serán nuestros y los podremos instalar a nuestra conveniencia.

Tres videojuegos gratis

Watch Dogs 2 es un juego de 2016, la secuela de un título de Ubisoft en el que debemos encarnar a Marcus Holloway, parte de DedSec, un grupo de expertos informáticos que está por hacer el hackeo más grande de la historia.

Stick it to the Man!, por su parte, es un juego de plataformas en dos dimensiones donde todo está hecho de papel y calcomanías, y donde el trabajo estético es muy impresionante.