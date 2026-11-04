WhatsApp ya permite programar mensajes: cómo funciona en el celular y en la versión Web

Una de las funciones más esperadas por los usuarios finalmente desembarca en WhatsApp: la posibilidad de programar el envío de mensajes. Con este despliegue progresivo a nivel global, ya no hace falta recurrir a aplicaciones de terceros ni a soluciones alternativas para agendar una comunicación.

La herramienta resulta ideal para cuidar la etiqueta digital (netiquette) y mantener el respeto por los horarios de descanso o fuera de la jornada laboral. De esta forma, es posible redactar una respuesta en cualquier momento del día, pero programar su entrega para un horario conveniente. Además, es un recurso sumamente útil para agendar saludos de cumpleaños, recordatorios o pedidos puntuales.

Esta actualización también invita a replantear el uso cotidiano del mensajero. Dado que el receptor no necesariamente estará disponible al momento de la recepción, la recomendación principal es evitar el clásico “Hola” aislado que espera una respuesta para seguir la charla y enviar el mensaje completo con la consulta o solicitud directa.

Meta, dueña de WhatsApp, todavía no confirmó la llegada de la función de manera oficial, pero muchos usuarios ya la tienen activa, comenzando por quienes utilizan las versiones Beta del servicio tanto en Android como en iOS.

Y una pregunta clave para muchos: ¿el receptor sabe si un mensaje fue programado? No. La persona que recibe la notificación la obtiene exactamente igual que cualquier comunicación enviada en tiempo real, sin etiquetas ni avisos especiales.

Paso a paso: cómo programar mensajes de WhatsApp en el celular

En dispositivos Android e iOS (iPhone)

Ingresá al chat individual o grupal al que querés enviarle la información.

Redactá el texto o adjuntá la foto o archivo correspondiente.

Mantené presionado el botón verde de “Enviar” (en lugar de darle un toque rápido).

Se desplegará el menú desplegable con el calendario y la hora. Seleccioná la fecha exacta del envío.

Confirmá el horario y el mensaje quedará agendado automáticamente.

Cómo funciona la programación en WhatsApp Web

Desde la versión para navegador de la computadora