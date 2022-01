Cambio de quincena: más de 40.000 vehículos por hora transitan hacia la costa

El cambio de quincena arrancó con todo. Según informó Autopistas de Buenos Aires a LA NACION, desde las 0 a las 12 transitaban hacia la costa atlántica, en promedio, 40.554 vehículos por hora. Al mediodía de este sábado, había un tráfico de 25423 autos por hora en autovía 2 y 15131 en ruta provincial 11 hacia las ciudades costeras. En la autovía 2 por Samborombón circulaban 19343 vehículos, y por Maipú 6080.

La autovía 2 y la ruta 11 se encontraban a las 11 con “tránsito intenso en sentido a la Costa Atlántica”, según explicó la empresa concesionaria.

Ayer también ambas vías estuvieron repletas de autos. A las 17, por la autovía circulaban por Samborombón 17.900 vehículos por hora, mientras que por Maipú pasaban 6.689 y en ruta 11 transitaban por La Huella 12.483 automóviles.

Ricardo Lissalde, presidente de AUBASA, dijo a LA NACION que el tránsito mejoró este año ya que “se logró concretar las obras de doble calzada de las rutas 11 y 56 que se transformaron en autovía, lo que generó un gran impacto en la seguridad vial, sumado a que se demarcó en su totalidad la ruta 2, y más móviles de asistencia”.

A pesar de esto, distintos usuarios reclamaron en redes sociales y mostraron fotos de como se veía la ruta 2 en la mañana. “40 minutos de demoras en ruta 2 camino a la costa , no se ve causa, los autos agarran la banquina para avanzar”, tuiteó una usuaria.

Autovia 2 a full!! pic.twitter.com/dtGq3HrIoK — marisa cornero ☯ (@marisa860) January 15, 2022

40 min de demoras en #Autovia2 #Ruta2 camino a la costa , no se ve causa, los autos agarran la banquina para avanzar — NaranjaLima (@MariGarbu) January 15, 2022

Un móvil de LN+ que recorrió la autovía 2 desde Buenos Aires, mostraba a la mañana que la temperatura en el camino ascendía a 38,6 grados. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la máxima esperada para hoy en Mar del Plata podría ser menor, rondando los 30 grados.

En el canal también advirtieron de los radares cazabobos en zonas urbanas, que son colocados por municipios sin la homologación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), organismo que revisa que los instrumentos estén efectivamente midiendo en los parámetros correctos. De no estar en el registro de la entidad el aparato, se puede desconocer la multa. Para saber si el radar está homologado, se puede consultar un documento del Instituto. En caso de no ver el cinemómetro, se puede escribir a consultasradares@seguridadvial.gov.ar o llamar a la ANSV al 08001222678, en mesa de ayuda para el caso particular.