Un hilo de Twitter recopila las peores experiencias de viajeros, desde desastres naturales a enfermedades y sorpresas en la noche Crédito: Shutterstock

21 de junio de 2019

Tips para encontrar pasajes a mejor precio, las cosas que no te podés perder si visitás una gran capital, los hoteles más lujosos del mundo, cómo aprovechar las vacaciones de invierno : las redes y los medios están llenos de contenido de turismo, pero rara vez se muestra el lado más oscuro de viajar. Eso destacó una usuaria argentina de Twitter, @maicapp, y llamó a sus seguidores a que contaran sus peores historias, empezando por la suya:

El posteo del jueves a la tarde, ya tiene casi 20.000 Me Gusta y decenas de respuestas desopilantes. La más festejada, de @CallMeCordelia_: "Me quedé en una casa de familia en Cuba y, cuando pedí bañarme, me llevaron un balde de agua caliente al baño. En medio de la "ducha", golpeaban la puerta sin parar y, cuando abro, había aun chancho que cabeceaba la puerta. Era la mascota".

En las respuesta se encuentran crisis de llanto en destinos paradisíacos, brotes de alergia, intoxicaciones que duraron lo mismo que la vacación, engaños de agencias de viajes, inodoros al lado de la cama y fluidos de otras personas en el colchón.