Desborde de llamadas en las agencias de viaje para acelerar la vuelta al país

Todavía está fresco el recuerdo de los miles de argentinos que quedaron varados en diferentes países del mundo el año último por el cierre repentino de fronteras por el avance de la pandemia de coronavirus, pero la actual situación por la cancelación de vuelos directos con Brasil, México y Chile a partir del próximo lunes, promete ser diferente, aunque ya trae complicaciones en aerolíneas, pasajeros y agencias de viaje.

Si bien el número de argentinos en el exterior es significativamente menor al del año último (se estima en 27.000 según datos de Migraciones) y las nuevas medidas no implican de ninguna manera un cierre en las fronteras nacionales, técnicamente la suspensión de vuelos directos con México, Brasil y Chile propiciarían que miles de argentinos o residentes no pueden volver al país, o al menos que no lo puedan hacer de manera sencilla, sin gastos extra y en las fechas en que lo tenían previsto. Muchos deberán comprar nuevos pasajes de tickets aéreos si no consiguen cambio de fecha antes del cierre o esperar más de lo deseado para regresar a sus hogares, con el costo que implica.

Desde temprano se instaló el caos y estallaron los call centers de las agencias de viaje con pasajeros que quieren cambiar la fecha de su viaje para volver antes del cierre hacia estos países. Pero todavía es poco lo que las agencias los pueden ayudar, porque las aerolíneas están reconfigurando sus vuelos y no cuentan con la información necesaria para trasmitirle a los pasajeros.

“Después de cada nueva restricción, las agencias de viajes atravesamos un período de caos. Nuestros equipos de atención al cliente quedan desbordados por el desencuentro entre el nuevo esquema que proponen las aerolíneas y las expectativas de los pasajeros. Aunque el pasajero está más flexible para negociar que en otros momentos porque entiende la imposibilidad de modificar el escenario en el que estamos, la situación de los viajes a reprogramar no es sencilla de resolver. Nuestra respuesta en las próximas semanas consistirá en atender siempre el caso urgente, aquellos próximos a partir, por sobre los que más tienen tiempo para repensar su viaje. Todos los casos al mismo tiempo se vuelven imposibles de atender y resolver. Claramente el problema esta vez va a ser menor que el año pasado, pero es un costo inmenso que las agencias asumen y una pérdida de valor importante todo este proceso de reprogramar viajes”, explica Cristian Adamo, CEO de Avantrip.

Latam anunció que solo mantendrá desde Buenos Aires la ruta a Lima y suspende los vuelos directos a San Pablo y Santiago, desde el lunes DPA

Es importante recordar que las consultas por cambios de fechas, devoluciones y otros trámites se canalizan por el mismo canal donde se compró el pasaje. Si se compró directamente en la aerolínea hay que comunicarse con la aerolínea. Si se compró por agencia, ellos serán los encargados de hacer los cambios.

Si bien la situación más compleja es para los que están en el exterior, los que tenían planeado viajar a estos destinos en vuelos directos, deberán llegar con escalas o reprogramar el viaje para más adelante, según se desprende de la disposición publicada en el Boletín Oficial. Por ejemplo, para ir a México se puede volar vía Estados Unidos o Panamá, que mantienen sus servicios, aunque sufrieron reducciones de frecuencias en las últimas semanas. Aunque siempre se puede triangular con otros países, las posibilidades en este contexto de pandemia son escasas, con vuelos muy limitados, rutas que se cancelaron y frecuencias disminuidas, que desalientan directamente, para muchos los viajes al exterior.

Muchos viajeros a otros destinos, como Europa, Estados Unidos, el Caribe o hasta Asia optaban con vuelos que salían de San Pablo o Santiago de Chile, por ejemplo y compraban la conexión desde Buenos Aires a estas ciudades. Estos vuelos ya no seguirán operando. Es, por ejemplo, el caso de Latam, que no continuará con los vuelos Buenos Aires/ Santiago y Buenos Aires/San Pablo, según informó la empresa en un comunicado. Aclara que la suspensión de los vuelos regulares es entre el 29 de marzo y el 9 de abril, sujeta a determinaciones de las autoridades argentinas y esperan poder ofrecer vuelos especiales para repatriar argentinos. Las conexiones con la Argentina las canalizarán vía el aeropuerto de Lima, donde tiene uno de sus hubs.

Desde Aerolíneas Argentinas confirmaron que realizarán vuelos especiales: “Estamos trabajando en la programación de contingencia para traer a las personas de regreso. Se está haciendo una evaluación sobre los pasajeros que hay afuera y los vuelos que se necesitarían para traerlos en un plazo razonable. Es posible que a San Pablo, Río de Janeiro, Florianópolis, Cancún y Santiago de Chile se programe un vuelo por semana fijo, pero en todo esto se esta trabajando ahora, no hay nada confirmado todavía, es todo muy reciente”, aseguraron desde la aerolínea. Estos vuelos en principio serían para pasajeros de Aerolíneas que ya tienen boletos, aunque si sobran lugares se podrían comercializar a otros pasajeros como hicieron el año pasado con una tarifa fija.

En Despegar también llovieron las consultas: “Hubo un importante aumento en el volumen de consultas de nuestros clientes cuyos viajes podrían verse afectados. Lo que les recomendamos es que se mantengan atentos a “Mis Viajes’', ya que por allí podrán verificar el estatus de sus vuelos, una vez que las aerolíneas hagan las definiciones respectivas”, informa Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay. “Todavía es muy pronto para medir el impacto de estas nuevas medidas”, agrega.

Otra vez reprogramar

Además de los que necesitan volver, también tendrán que reprogramar sus viajes los que tenían comprados pasajes con vuelos directos a Chile, México y Brasil. En muchos casos, según la política de cada aerolínea, lo podrán hacer sin costo, pero en otros no. Ante este nuevo escenario, la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) institución que representa a todos los agentes de viajes y turismo del país solicitó al ministro de Turismo, Matías Lammens, su intervención inmediata ante la ANAC, IATA, JURCA y demás organismos vinculados al transporte aéreo, para que en forma urgente se disponga que las compañías aéreas autoricen las reprogramaciones y la extensión en la vigencia de los boletos

De todas maneras, el volumen de pasajeros afectados para viajes futuros en mucho menor al del año pasado. “Básicamente, desde mediados de marzo cuando comenzaron los rumores de mayores restricciones a los viajes, el volumen se redujo fuertemente, aproximadamente un 50% respecto a la primera quincena, esa reducción además se produjo partiendo de un volumen ya muy bajo. Por otro lado, comenzaron a aumentar nuevamente las reprogramaciones”, explica José Casabal CEO de Volalá.

Por su parte, Adamo concluye: “De ninguna manera estas medidas restrictivas tendrán el mismo impacto de lo que ocurrió en 2020. Sólo el 20 por ciento de los pasajes vendidos para Semana Santa, en Avantrip quedarán afectados, porque el resto corresponde a destinos nacionales en su mayoría y a otros países que no entran en las restricciones.”

