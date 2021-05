Viajes al exterior: 6 sitios web para extrañarlos menos y sentir que estás ahí

En tiempos de restricciones para viajar al exterior, Internet compensa los deseos insatisfechos. Descubrí estas propuestas para recrear la placentera sensación de estar muy lejos de casa.

Vicky Guazzone di Passalacqua PARA LA NACION

No hace tanto, hablábamos de navegar por Internet. Ni los millennials ni los centennials lo aplican hoy, pero es un término de lo más apropiado en tiempos de fronteras cerradas. En apenas un click, estas páginas proponen un cambio inmediato de perspectiva: permiten evadirse de la realidad y soñar por algunos minutos (u horas) que estamos a miles de kilómetros, disfrutando de las más variadas experiencias en distintos puntos del globo.

Drive & Listen: un roadtrip a medida

Londres es una de las ciudades donde es posible simular el manejo

Para muchos, una de las mejores formas de viajar es hacer un roadtrip. Alquilar un auto y recorrer el destino con total independencia y comodidad es como sentirse local. En el proceso, además, es posible sintonizar radios de la zona, descubrir pasajes o rincones escondidos y hasta espiar con menos disimulo los looks de la gente en la calle. También es una forma de conocer su estilo de manejo y consiguiente humor popular. Lo que se dice un atajo al espíritu de la zona.

Eso mismo es lo que recrea Drive & Listen. Con un listado de 53 ciudades (entre las que se cuentan paisajes tan disímiles como Beijing, Zúrich, San Petersburgo y San Francisco), a través de una filmación real, permite sentir que se está manejando por la calle. Se puede elegir entre tres niveles de velocidad, contar o no con sonido ambiente y hasta sintonizar una radio local. En Buenos Aires, por ejemplo, el recorrido atraviesa Avenida Corrientes por la noche, plena de gente y luces, y puede matizarse con los clásicos de Aspen. Si en cambio elegimos Dublin, el paseo comienza en un día radiante a través Cork Street, pasando por hitos como la Catedral de San Patricio. Aunque si realmente se quiere entrar en vibra de vacaciones, tal vez la mejor elección sea Honolulu, Hawái, donde se atraviesa una avenida llena de palmeras en una jornada sin una nube, cruzando hitos como el acuario de Waikiki o el Parque Nacional Kapiolani, y con las montañas siempre a la vista en el horizonte.

driveandlisten.herokuapp.com

4K Urban Life: largas caminatas

La cuenta de YouTube 4K Urban Life ofrece caminatas filmadas por diversas ciudades del mundo

Para los que prefieren un recorrido más calmo y a pie, Internet también tiene una solución. Así lo propone la cuenta de YouTube 4K Urban Life, que se dedica a recopilar caminatas filmadas en 4K por las más diversas ciudades del mundo. Con sonido ambiente y una cámara que parece fijada a la altura de los ojos, como para hacer lo más realista posible la experiencia, se inician recorridos que pueden durar desde pocos minutos hasta largas horas, y que cubren todo tipo de climas y situaciones. Hay espacio para clásicos encantadores como una caminata por París en una tarde de primavera, pero también para hallazgos como una mañana en Riga, la capital de Letonia, una tardecita en Vancouver, Canadá, o un pantallazo a la enorme riqueza arquitectónica de Leópolis en Ucrania. Porque ese también es otro fuerte de Urban Life: en la mayoría de los recorridos se ocupan de pasar por delante de hitos históricos y culturales.

Con más de 40 millones de visualizaciones y 364 videos disponibles, esta cuenta implica cientos de horas de viajes y paseos. Cuentan los que saben que una de las mejores formas de aprovechar este material es reproduciéndolo en una TV con la mayor cantidad de pulgadas posible y tirándose en un sillón a dejarse llevar con el recorrido. Casi una meditación activa.

www.youtube.com/channel/UCQ-JKqNo_T0yoeDZff1y7Kw/videos

Window Swap: una ventana al mundo

Window Swap propone jugar a abrir ventanas en distintas partes del globo y así ver lo que otros ven a diario

Nació en cuarentena. Con el mundo entero encerrado en sus casas y sin mucho más paisaje posible que aquel que proveía la propia ventana, Window Swap se propuso enriquecer la experiencia. Lo hizo mediante el pedido de videos de lo que veía la gente desde sus casas alrededor del planeta. El resultado es un emprendimiento colaborativo de belleza inspiradora, que permite mirar un rato por una ventana al verde en Düseldorf, para luego pasar a una impresionante vista de los rascacielos de New York vistos desde New Jersey justo al atardecer. También ver la nieve caer en una calle de Londres o el ajetreo permanente de Dubái. Basta apretar “open a new window” (abrir una nueva ventana) para que la pantalla se convierta en un pasaje directo a algún lugar del mundo, con propuestas que además van cambiando semanalmente.

Tan inspirador resultó que a partir de 50 de estos paisajes un músico suizo decidió crear una composición de jazz ecléctico, que fue interpretada por el arpa y el bajo de un matrimonio de Ginebra, curada y editada por un director en Mumbai y finalmente puesta en órbita en la página por sus creadores, originarios de Singapur. Uniendo los más diversos paisajes y situaciones en un momento único del mundo, puede verse en el sitio y es una gran síntesis de la unión colectiva que pueden lograr las redes.

www.window-swap.com/

Miami Beach Webcams: para ir planeando la escapada

Las webcams de Miami ofrecen vistas en vivo a la playa, sus avenidas más famosas y hasta una submarina en un arrecife de coral

Son la clásica postal de vacaciones. Arena blanca y finísima, agua transparente que se funde a celeste y verde conforme el mar se funde con el horizonte, cientos de palmeras que ondulan despacio al ritmo del viento. Así es Miami, ciudad eterna de playa y sol. Y así se la puede ver en las webcams en vivo que pone a disposición el Ministerio de Turismo como una de sus mejores armas de seducción para turistas.

Entre las que ofrecen vistas de playa se encuentran planos de Biscayne Bay, Bayfront Park, Miami Beach desde 3rd y 21st Street y también la bahía de Coconut Grove. Todas permitiendo un paneo aéreo poblado de sombrillas, barcos y las típicas y pintorescas casillas de guardavidas.

Además, otras webcams ofrecen un vistazo a la icónica Lincoln Road así como a Ocean Drive, corazón del distrito Art Déco. Y si se quiere explorar más puntos turísticos, también ofrecen variantes en el zoológico, el puerto y el aeropuerto. Aunque sin duda la más distinta y atrapante es aquella ubicada bajo el agua y en un arrecife de coral, parte de un proyecto científico, pero además convirtiéndose en un perfecto fondo de pantalla para descansar la vista y comenzar a soñar de a poco con las próximas vacaciones.

www.miamiandbeaches.com/plan-your-trip/see-miami-webcams

Virtual Bike Tour: pedalear en primavera

Limburgo, provincia de los Países Bajos, invita a recrear un pedaleo en bicicleta por 60 kilómetros entre campos florecidos

Otra gran variante para conocer una ciudad es hacerlo en bicicleta. Uniendo deporte y paseo, este medio de transporte es un favorito de muchos. Y uno del que la municipalidad de Limburgo, provincia de los Países Bajos, tomó nota. Lo hizo mediante un Virtual Bike Tour, la filmación de casi tres horas de un tour en bici a través de 60 kilómetros y los más bellos paisajes de la floración primaveral de la zona.

Aunque seguro habrá ciclistas que tomen esto como un entrenamiento y posicionen su bicicleta fija delante de la TV o la computadora para encarar el total del recorrido sin parar, para aquellos no tan avezados la experiencia está dividida en tres etapas. “Así se puede disfrutar la floración durante tres días”, alientan desde el municipio. Pero al igual que en los recorridos ya mencionados de YouTube, aquí también es posible tomarse esto como una simple atracción a disfrutar con la mirada. Una que comienza en Gellinden y termina en la comuna de Borgloon, y que en su recorrido pasa por caminos rurales, callecitas de pueblo y exuberantes campos floridos. Una en la que lo único que faltaría sería que el sitio compartiese aromas para que la experiencia fuera completa.

www.visitlimburg.be/en/virtual-bike-tour-through-blossoms

5. I Miss My Bar: recrear el encanto de los bares

El sitio I Miss My Bar propone recrear los sonidos ambiente del interior de un bar

Es otro de los grandes placeres perdidos en estos tiempos de aislamiento y distancia: instalarse a trabajar o pasar horas en bares y cafés ya no es un lujo posible. No en un contexto en el que se sirve por turnos cronometrados y donde las mesas deben estar siempre al exterior (lo que desanima a muchos de llevar sus computadoras para sentarse a trabajar).

Para paliar un poco esa pérdida nació I Miss My Bar, una página creada por Maverick, un vibrante bar de Monterrey, México. Cuando vieron sus puertas cerradas a causa de la cuarentena, fundaron un sitio en el que es posible recrear la atmósfera que rodea la experiencia de sentarse en un bar a través de diversos efectos de sonido. ¿Cuáles? El de un bartender trabajando, gente hablando, la lluvia en la ventana, el ambiente de la noche, tragos siendo servidos, el ruido de la calle o el rumor general de un espacio lleno de gente. Todos pueden calibrarse a mayor o menor volumen para generar el sonido deseado y poder imaginar que nos encontramos ahí, prestos a pedir desde un café de especialidad al último cóctel de moda. En paralelo, una playlist que cambia semanalmente ofrece un vistazo al espíritu que sigue vivo en el bar creador de esta iniciativa genial.

www.imissmybar.com