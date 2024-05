Abascal critica a Sánchez por "mandar a su ministro sicario" para insultar a Milei: "Ese tipo no nos puede representar"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "mandar a su ministro sicario" (Óscar Puente) para "insultar y difamar gravemente" al presidente de Argentina, Javier Milei.

"Sánchez ha protagonizado un ridículo internacional al tomarse unos días de descanso para lloriquear por 'insultos y bulos'. Ya se ha enterado todo el mundo que solo es por las evidencias de corrupción de su entorno y su Gobierno", ha señalado este sábado Abascal en una publicación en la red social X.

El líder de Vox ha añadido que, después de este episodio "bochornoso", a Sánchez "se le ocurre mandar a su ministro sicario nada menos que para insultar y difamar gravemente al jefe del Estado de una nación hermana".

"Querido Milei; cuando vengas a España comprobarás de nuevo que ese tipo no nos puede representar. Y que una gran mayoría de españoles te aprecia y te respeta", ha asegurado.

Abascal se ha referido así a las declaraciones del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que acusó al presidente de Argentina de ingerir "sustancias".

"He visto a Milei en una tele y dije, según le estaba oyendo no sé en qué estado, previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias y salió a decir aquello y yo dije, es imposible que gane las elecciones, cavó su fosa, pues no", declaró este viernes Puente en un coloquio sobre comunicación y redes sociales celebrado este viernes en Salamanca.

Por su parte, Milei ha cargado contra el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, que, en sus palabras "tiene problemas más importantes de los que ocuparse".

"El Gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia", ha señalado Milei.

El presidente argentino viajará dentro de dos semanas a España para acudir a un acto de Vox, pero no está previsto que se reúna ni con el Rey Felipe VI ni con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Tras la victoria de Milei en las alecciones argentinas, el Gobierno de España deseó "éxito" a los argentinos en la nueva etapa que se iniciaba tras haberse pronunciado "democráticamente" en las presidenciales, pero no felicitó expresamente al presidente de Argentina por su elección.