Abba pide a trump que deje de usar su música en los mítines de campaña

29 ago (Reuters) - Los miembros del grupo de pop sueco ABBA pidieron al candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, que deje de utilizar su música y sus videos en sus mítines de campaña, informó el jueves el sello discográfico de la banda.

Éxitos de ABBA como "The winner takes it all", "Money, money, money" y "Dancing queen" sonaron en un mitin de Trump y su compañero de fórmula JD Vance el 27 de julio en Minnesota, acompañados de videos, dijo el diario sueco Svenska Dagbladet, que tenía un reportero en el evento.

"Junto con los miembros de ABBA, hemos descubierto que se han difundido videos en los que se ha usado la música de ABBA en actos de Trump, por lo que hemos solicitado que se retire de inmediato y cese", dijo el sello discográfico de la banda, Universal Music, en un comunicado.

No se ha concedido ningún permiso ni licencia a la campaña de Trump.

Los miembros de la banda declinaron hacer más comentarios, dijo un representante a Reuters, añadiendo que apoyan por completo la declaración de Universal. La campaña de Trump no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Varios artistas, o sus representantes, se han opuesto a que su música suene en actos de Trump a lo largo de los años, entre ellos el fallecido cantante y guitarrista estadounidense Tom Petty, la cantautora británica Adele y la banda de rock R.E.M.

En abril, la discográfica de la fallecida cantante y activista irlandesa Sinéad O'Connor también exigió a la campaña de Trump que dejara de utilizar su música.

La cantante canadiense Celine Dion y su discográfica presentaron a principios de mes una queja similar, calificando de "no autorizado" el uso de sus interpretaciones.

(Reporte de Stine Jacobsen en Copenhague; editado en español por Carlos Serrano)

