Actor bob newhart muere a los 94 años

Por Mary Milliken

LOS ÁNGELES, 18 jul (Reuters) - Bob Newhart, quien huyó del tedio de un trabajo contable para convertirse en un maestro del humor como comediante y luego como estrella de una comedia televisiva estadounidense, murió el jueves a los 94 años, dijo su publicista.

Newhart murió en su casa de Los Ángeles después de una serie de enfermedades breves, informó su publicista Jerry Digney.

Newhart tuvo dos programas exitosos: primero interpretó a un psicólogo en "The Bob Newhart Show" de 1972 a 1978, y luego a un posadero de Vermont en "Newhart" de 1982 a 1990.

En ambos programas se basó en un hombre común y corriente que se siente confundido por las personas excéntricas que lo rodean.

Newhart fue nominado a los premios Emmy nueve veces, comenzando en 1962 por escribir en su breve programa de variedades, pero nunca lo ganó hasta 2013, cuando recibió el premio por una aparición especial en "The Big Bang Theory".

La carrera de Newhart comenzó a finales de la década de 1950, con una rutina de comedia en la que interpretaba a un hombre ante una voz que no se escuchaba en una llamada telefónica.

Su álbum en vivo de 1960, "The Button-Down Mind of Bob Newhart", fue un gran éxito que también fue muy influyente. Se convirtió en el primer álbum de comedia en encabezar las listas y le valió tres premios Grammy.

Los personajes de Newhart tenían un tartamudeo característico, que según él no era un acto sino la forma en que realmente hablaba. Dijo que una vez un productor de TV le pidió que redujera el tartamudeo porque hacía que los programas duraran demasiado.

"'No', le dije. 'Ese tartamudo me compró una casa en Beverly Hills'", escribió Newhart en sus memorias "I Shouldn't Even Be Doing This!".

Newhart surgió de una era de cómicos atrevidos como Lenny Bruce, Shelley Berman y Mort Sahl, pero su acto fue sutilmente subversivo, sin las malas palabras utilizadas por sus contemporáneos.

A finales de la década de 1950, Newhart tenía un aburrido trabajo de contabilidad y comenzó a escribir sketches cómicos con un colega como distracción. Eso llevó a presentaciones en la radio y, finalmente, a un contrato discográfico con Warner Bros.

"Probablemente el mejor consejo que recibí en mi vida fue el del jefe del departamento de contabilidad, el Sr. Hutchinson, creo que de Glidden Company en Chicago, y me dijo: 'Realmente no estás hecho para la contabilidad'", dijo Newhart una vez.

Antes de ganar un Emmy en 2013, Newhart había sido nominado tres veces por su actuación en "Newhart", una vez por escribir en su programa de variedades de 1961 y dos veces por apariciones en otros programas. También fue un invitado frecuente en programas de variedades y programas de entrevistas.

Apareció en varias películas, incluidas "On a Clear Day You Can See Forever", "Catch-22" y "Elf".

El comediante Buddy Hackett le presentó a Newhart a Virginia, con quien se casó en 1964. Tuvieron cuatro hijos. (Editado en español por Javier Leira)

