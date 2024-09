Actores de videojuegos en eeuu convocan huelga contra el fabricante del popular juego "league of legends"

Por Danielle Broadway

LOS ÁNGELES, 24 sep (Reuters) - El sindicato de actores de videojuegos presentó el martes una denuncia por prácticas laborales injustas y declaró la huelga contra la empresa Formosa Interactive, que presta servicios de doblaje para el popular juego en línea "League of Legends", informó el sindicato de actores. Los miembros del sindicato SAG-AFTRA han dejado de prestar servicios de interpretación cubiertos a "League of Legends", y el juego multijugador masivo de arena de batalla en línea, desarrollado por Riot Games en 2009, figura ahora en la lista del sindicato como juego en huelga. "La denuncia se produce después de que Formosa intentara 'cancelar' uno de sus videojuegos en huelga poco después del inicio de la huelga de videojuegos de SAG-AFTRA", dijo el sindicato en un comunicado. "Cuando se les dijo que eso no era posible, transfirieron secretamente el juego a una empresa fantasma y enviaron avisos de casting sólo para talento 'NO SINDICAL'".

El sindicato dijo que la transferencia violaba los derechos de huelga de los artistas según la legislación laboral.

Riot Games afirmó en un comunicado el martes que "League of Legends" no tenía nada que ver con las reclamaciones del sindicato y que "nunca había sugerido" a Formosa que contratara a artistas no sindicados.

El desarrollador de videojuegos estadounidense también dijo que no había pedido a Formosa que cancelara un juego previamente registrado.

Conocido por su estructura gratuita y la colaboración en equipo, "League of Legends" es uno de los juegos más populares del mundo y cuenta con una de las mayores competiciones de Esports.

El Campeonato Mundial de "League of Legends" ofrece a equipos de todo el mundo la oportunidad de competir por millones de dólares que se reparten entre los miembros. Esta huelga sigue a los recientes logros del sindicato con las protecciones legales contra la inteligencia artificial para los artistas de Hollywood firmadas por el gobernador de California Gavin Newsom en septiembre, así como el acuerdo alcanzado con importantes discográficas como Warner Music Group y Sony Music Entertainment en abril. (Reporte de Danielle Broadway; Editado en español por Héctor Espinoza)

