Acusan a magnate de la música sean "diddy" combs de extorsión y tráfico sexual

NUEVA YORK, 17 sep (Reuters) - El magnate de la música Sean "Diddy" Combs ha sido acusado de tres cargos federales de conspiración con fines de extorsión, tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución, según una acusación hecha pública el martes.

Combs, de 54 años, fue arrestado por agentes federales el lunes por la noche en Manhattan, luego de un año en el que su carrera se vio descarrilada por varias demandas que lo acusaban de abuso físico y sexual.

Marc Agnifilo, abogado de Combs, dijo que estaba decepcionado por la decisión de perseguir un "procesamiento injusto" contra el rapero y productor.

"Sean 'Diddy' Combs es un ícono de la música, un empresario autodidacta, un hombre de familia cariñoso y un filántropo probado que ha pasado los últimos 30 años construyendo un imperio, adorando a sus hijos y trabajando para enaltecer a la comunidad negra", dijo Agnifilo el lunes por la noche.

"Es una persona imperfecta, pero no es un criminal", agregó.

Agnifilo sostuvo que Combs se mudó voluntariamente a Nueva York en anticipación de los cargos.

Combs, también conocido como P. Diddy y Puff Daddy, fue una figura importante del hip-hop en las décadas de 1990 y 2000. Fundó el sello discográfico Bad Boy Records y se le atribuye haber ayudado a convertir en estrellas a raperos y cantantes de R&B como Mary J. Blige, Faith Evans, Notorious BIG y Usher.

Su reputación quedó en entredicho en noviembre pasado cuando su exnovia Cassandra Ventura, una cantante de R&B conocida como Cassie, lo acusó en una demanda de abuso físico serial, esclavitud sexual y violación durante su relación de una década.

Ventura aceptó un acuerdo no revelado un día después de la demanda, incluso cuando Combs negó sus acusaciones.

Aumentan las demandas

Las presiones legales en su contra han aumentado y ha enfrentado varias demandas civiles presentadas por mujeres y hombres que lo acusaron de agresión sexual y otras conductas indebidas. Sus abogados han estado luchando por esos casos en los tribunales. Hace seis meses, agentes federales allanaron sus casas en Los Ángeles y Miami Beach, Florida.

La cantante Dawn Richard, expareja de Danity Kane, acusó la semana pasada a Combs de agresión sexual, lesiones, tráfico sexual, discriminación de género y fraude.

Este mes, un juez de Michigan ordenó a Combs pagar 100 millones de dólares a Derrick Lee Smith, quien dijo que Combs lo drogó y agredió sexualmente en una fiesta hace casi 30 años, después de que Combs no se presentó a defenderse en el tribunal. Un abogado del empresario dijo que intentaría anular esa sentencia.

Combs también rechazó las acusaciones en una demanda por tráfico sexual presentada en febrero por Rodney "Lil Rod" Jones, a quien Combs empleó como productor en su lanzamiento de 2023 del disco "The Love Album: Off the Grid".

La acusación no es el primer roce de Combs con la justicia. Fue absuelto en marzo de 2001 de los cargos de soborno y posesión de armas en un juicio penal derivado de un tiroteo en un club nocturno en el que resultaron heridas tres personas.

(Reporte de Luc Cohen en Nueva York; Reporte adicional de Daniel Trotta; Editado en español por Lucila Sigal)

Reuters