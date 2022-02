AEEM refrenda la terapia hormonal en la menopausia por su eficacia: "Un millón de mujeres tiene peor vida por no usarla"

La Asociaci√≥n Espa√Īola para el Estudio de la Menopausia (AEEM) ha refrendado el uso de la terapia hormonal de la menopausia (THM) en mujeres a partir de los 50 a√Īos, ya que ha demostrado ser segura y eficaz para dejar de padecer la sintomatolog√≠a relacionada con la menopausia. Un tratamiento que se ha dejado de utilizar debido a la hormonofobia y provocando que 1,6 millones de mujeres espa√Īola sufran peor calidad de vida por no usarla.

As√≠ lo han afirmado los coordinadores del documento de consenso 'Criterios de elegibilidad para el uso de la terapia hormonal de la menopausia (THM) en mujeres con condiciones m√©dicas', en el que han participado 21 sociedades cient√≠ficas, nacionales e internacionales. El informe recomienda comenzar la THM antes de los 60 a√Īos.

Seg√ļn una encuesta de la AEEM, presentada por su presidente Nicol√°s Mendoza, solo el cuatro por ciento de las mujeres sintom√°ticas menop√°usicas y el 2,35 por ciento de las que est√°n en la perimenopausia utilizan THM en la actualidad, frente al 20 por ciento de hace veinte a√Īos. "La consecuencia es que ha aumentado la mortalidad y las mujeres mayores de 50 a√Īos de hoy en d√≠a sufren m√°s fracturas √≥seas y tienen peor calidad de vida que sus madres que fueron tratadas", ha revelado el doctor Santiago Palacios, representante de la Sociedad Internacional de la Menopausia.

Algunos estudios que se han realizado en los √ļltimos a√Īos, ha a√Īadido Palacios, ya recog√≠an la seguridad de la THM pero debido a la hormonofobia "la informaci√≥n no ha llegado ni siquiera a los profesionales" y ha reconocido que existe una gran desinformaci√≥n en torno a este tratamiento por una confusi√≥n de un estudio realizado en el 2002, llamado Women's Health Initiative.

"En ese estudio se dijo que el riesgo era mayor que el beneficio. Sin embargo, a los a√Īos, se han realizado rean√°lisis que han demostrado lo contrario pero no se ha hablado", ha asegurado.

En el acto, tambi√©n ha estado presente la vicepresidenta de la Sociedad Espa√Īola de Ginecolog√≠a y Obstetricia (SEGO), Mar√≠a Jes√ļs Cancelo, que ha sostenido que la THM es una herramienta que ayudar√° a tomar decisiones correctas cuando el profesional est√© ante mujeres que lo requieran.

"La poblaci√≥n debe saber que la THM se emplea con el fin de aliviar los s√≠ntomas que aparecen tras la disminuci√≥n de hormonas, al final de la edad f√©rtil de las mujeres. Puede ser muy √ļtil en la prevenci√≥n activa de estos s√≠ntomas, as√≠ como para las posibles consecuencias asociadas a la menopausia, como las fracturas osteopor√≥ticas, el deterioro cognitivo o las afecciones cardiovasculares", ha remarcado.

Del mismo modo, Nicol√°s Mendoza ha asegurado que hay circunstancias en las que se se√Īalan las contraindicaciones del tratamiento, como aquellas mujeres que est√©n en tratamiento por un c√°ncer de mama o aquellas que hayan sufrido un ictus.

Las 21 sociedad cient√≠ficas que han rubricado este consenso son Asociaci√≥n Espa√Īola para el Estudio de la Menopausia (AEEM); European Menopause and Andropause Society (EMAS); European Society of Gynecology (ESG); Federaci√≥n Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia (FLASCYM); Fundaci√≥n Espa√Īola para el Estudio de la Menopausia (FEEM); International Menopause Society (IMS); International Society of Gynecological Endocrinology (ISGE); Red Iberoamericana de Salud Sexual y Reproductiva (REDISSER); Secci√≥n de Ginecolog√≠a Oncol√≥gica de la Sociedad Espa√Īola de Ginecolog√≠a y Obstetricia ; Sociedad Espa√Īola de Cardiolog√≠a (SEC) Sociedad Espa√Īola de Contracepci√≥n (SEC); Sociedad Espa√Īola de Endocrinolog√≠a y Nutrici√≥n (SEEN); Sociedad Espa√Īola de Farmacia Cl√≠nica, Familiar y Comunitaria (SEFAC) ;Sociedad Espa√Īola de Ginecolog√≠a y Obstetricia (SEGO); Sociedad Espa√Īola de Hematolog√≠a y Hemoterapia (SEHH);Sociedad Espa√Īola de M√©dicos de Atenci√≥n Primaria (SEMERGEN); Sociedad Espa√Īola de Oncolog√≠a M√©dica (SEOM); Sociedad Espa√Īola de Patolog√≠a Digestiva (SEPD); Sociedad Espa√Īola de Senolog√≠a y Patolog√≠a Mamaria (SESPM); Sociedad Espa√Īola de Trombosis y Hemostasia (SETH); Sociedad Espa√Īola para el Estudio de la Obesidad (SEEDO).