Agencia nuclear de la ONU censura a Irán por no cooperar

VIENA (AP) — El consejo del organismo de vigilancia nuclear de la ONU censuró a Irán el miércoles por no cooperar completamente con la agencia, dijeron diplomáticos, instando a Teherán a proporcionar respuestas a una investigación y a revertir su decisión de prohibirle la entrada a varios inspectores.

El hecho se produce poco más de una semana después de que un informe del Organismo Internacional de Energía Atómica indicara que Irán ha aumentado aún más su reserva de uranio enriquecido a niveles cercanos a los de grado armamentístico, el último de los intentos de Teherán de ejercer presión constante sobre la comunidad internacional.

La votación del consejo de 35 miembros en la sede del OIEA en Viena prepara el escenario para una probable escalada de tensiones entre la agencia e Irán, que ha reaccionado fuertemente a resoluciones similares anteriores.

Veinte miembros votaron a favor de la resolución, mientras que Rusia y China se opusieron, 12 se abstuvieron y uno no votó, según diplomáticos. Hablaron bajo condición de anonimato para describir el resultado de la votación a puerta cerrada. La resolución fue presentada por Francia, Alemania y Gran Bretaña.

Las resoluciones de censura del consejo del OIEA no son legalmente vinculantes pero envían un fuerte mensaje político y diplomático.

La resolución, cuyo borrador fue visto por The Associated Press, insta a Teherán a implementar una declaración conjunta entre Irán y el OIEA de marzo de 2023. En esa declaración, Irán se comprometió a resolver cuestiones relacionadas con sitios donde los inspectores tienen preguntas sobre posible actividad nuclear no declarada, y a permitir que el OIEA “implemente actividades de verificación y monitoreo adicionales apropiadas”.

Los inspectores han dicho que dos sitios cerca de Teherán tenían rastros de uranio procesado. El OIEA ha instado a Irán a proporcionar respuestas “técnicamente creíbles” sobre el origen y la ubicación actual del material nuclear para que “pueda estar en posición de asegurar que el programa nuclear de Irán es exclusivamente pacífico”.

Aunque el número de sitios sobre los cuales el OIEA tiene preguntas se ha reducido de cuatro a dos desde 2019, esas preguntas persistentes han sido una fuente constante de tensiones.

El OIEA ha identificado los sitios como Turquzabad y Varamin. El OIEA ha dicho que los inspectores creen que Irán utilizó el sitio de Varamin desde 1999 hasta 2003 como un proyecto piloto para procesar mineral de uranio y convertirlo en gas. El OIEA dijo que los edificios en el sitio habían sido demolidos en 2004.

Teherán insiste en que su programa es pacífico, aunque Occidente y el OIEA dicen que Irán tuvo un programa nuclear militar organizado hasta 2003.

Turquzabad es donde el OIEA cree que Irán trasladó parte del material de Varamin durante la demolición, aunque ha dicho que eso solo no puede “explicar la presencia de los múltiples tipos de partículas isotópicamente alteradas” encontradas allí.

En un aparente intento de aumentar la presión sobre Teherán, la resolución aprobada el miércoles establece que el director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi, podrá preparar una “evaluación completa y actualizada” sobre cuestiones no resueltas en torno al programa nuclear de Irán, si hay “un continuo fracaso por parte de Irán de proporcionar la cooperación necesaria, completa e inequívoca” para resolver las preguntas sin respuesta.

El consejo del OIEA censuró por última vez a Irán en noviembre de 2022. Irán respondió comenzando a enriquecer uranio al 60% de pureza en su planta nuclear de Fordo. El uranio enriquecido al 60% de pureza está a solo un paso técnico de los niveles de grado armamentístico del 90%.

Irán respondió a una resolución anterior en junio de 2022 retirando cámaras y equipos de monitoreo del OIEA de sus sitios nucleares.

Irán en septiembre prohibió a varios inspectores de la ONU monitorear el programa nuclear del país. Grossi dijo en ese momento que la decisión constituía “un golpe muy serio” para la capacidad de la agencia de hacer su trabajo “al mejor nivel posible”.

Bajo un acuerdo de 2015 con las potencias mundiales, Teherán acordó limitar el enriquecimiento de uranio a niveles necesarios para generar energía nuclear a cambio del levantamiento de sanciones económicas. En ese momento, los inspectores de la ONU fueron encargados de monitorear el programa.

Sin embargo, las tensiones crecieron constantemente entre Irán y el OIEA desde 2018, cuando el entonces presidente Donald Trump retiró unilateralmente a Estados Unidos del acuerdo nuclear. Desde entonces, Irán ha abandonado todos los límites que el acuerdo impuso en su programa y rápidamente intensificó el enriquecimiento.

