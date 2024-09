Agencias marítimas británicas informan de ataques frente a las costas de yemen

DUBÁI, 2 sep (Reuters) - Dos proyectiles desconocidos alcanzaron un buque mercante a unas 70 millas náuticas (130 kilómetros) al noroeste del puerto yemení de Saleef, dijo el lunes la Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés). La UKMTO indicó en una nota de aviso que se estaba realizando el control de daños y que se había producido una tercera explosión muy cerca del buque, pero que no había víctimas a bordo. Los milicianos hutíes, alineados con Irán, han lanzado ataques contra la navegación internacional cerca de Yemen desde el pasado noviembre en solidaridad con los palestinos en la guerra entre Israel y Hamás. Por otra parte, un dron alcanzó un buque mercante a unas 50 millas náuticas (93 kilómetros) al oeste de la ciudad yemení de Hodeida, pero no se informó de heridos ni daños, dijo el lunes la empresa británica de seguridad Ambrey. En el momento de ese incidente, el buque, que se encontraba a menos de 3 millas náuticas (6 kilómetros) de la última posición conocida de un buque que había sido atacado anteriormente, no cumplía el perfil de objetivo declarado por los hutíes, dijo Ambrey. La UKMTO también recibió el lunes un informe sobre un incidente a 58 millas náuticas (107 kilómetros) al oeste de Hodeida, pero no proporcionó más detalles y dijo que las autoridades están investigando. (Reporte de Yomna Ehab, Nadine Awadalla, Jana Choukeir; edición de Kim Coghill, Tom Hogue y Gareth Jones; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

