AI denuncia que un tribunal emiratí ha condenado 84 personas en un macrojuicio masivo

La ONG Amnistía Internacional (AI) ha denunciado que un tribunal emiratí ha condenado por cargos de terrorismo a 84 personas, entre ellas 40 a cadena perpetua, en el marco de un macrojuicio que ejemplifica los "horribles abusos contra los Derechos Humanos" que perpetra Emiratos Árabes Unidos" frente a su "fachada progresista".

El investigador de AI en Emiratos Árabes Unidos, Devin Kenney, ha tachado de "descarada parodia" el juicio por "haber violado múltiples principios fundamentales del derecho", entre ellos no juzgar a la misma persona dos veces por el mismo delito o no castigar a personas conforme a leyes que no existían en el momento de la supuesta ofensa.

"Juzgar a 84 emiratíes a la vez, incluyendo a 26 presos de conciencia y conocidos defensores de los Derechos Humanos, es un ejercicio casi no disimulado de castigar a los disidentes que se ha visto aún más empañado por una miríada de violaciones relacionadas con el derecho a un juicio justo", ha resaltado.

Entre las violaciones, Kenney ha citado las acusaciones de tortura, que no han sido investigadas, y otros malos tratos. "Los acusados han sido recluidos en regímenes de aislamiento prolongado, privados de contacto con sus familiares y abogados y también de sueño a través de la exposición a música a un alto volumen", ha agregado.

Asimismo, ha alertado que ni a los abogados ni a los familiares se les ha permitido ver los documentos judiciales más básicos, mientras que han tenido que pagar "honorarios exorbitantes" en el marco de unos juicios que constituyen "una burla al Estado de Derecho".

Las autoridades emiratíes acusaron en enero a 84 personas por cargos de terrorismo poco después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Dubai (COP28) el pasado año. AI ha denunciado que 34 de los acusados firmaron en marzo de 2011 una petición para pedir más democracia en el país.

Esto se produce después de que el fiscal general emiratí, Hamad Saif Al Shams, imputara a 84 presuntos miembros de la Comisión de Justicia y Dignidad --una rama del movimiento Al Islá, considerada la versión emiratí de Hermanos Musulmanes-- por pertenecer a "una organización clandestina para cometer actos de terrorismo".

Hermanos Musulmanes, una de las organizaciones musulmanas más importantes del mundo, fue declarada en 2014 como organización terrorista por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, seguidos de Bahréin y Egipto.

Emiratos Árabes Unidos ya juzgó en 2013 a 94 activistas, abogados, estudiantes, profesores y otros críticos del gobierno, precisamente acusados de pertenecer a los Hermanos Musulmanes en un proceso criticado por organizaciones humanitarias como una excusa para orquestar una persecución política.

Europa Press