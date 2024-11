Airgain presenta AT-Flight, su primera solución integrada para seguimiento de activos con inteligencia artificial

San diego--(business wire)--nov. 7, 2024--

Airgain, Inc. (NASDAQ: AIRG), proveedor líder de soluciones de conectividad inalámbrica, ha lanzado el rastreador de activos AT-Flight, dirigido a los mercados de la IoT dentro de la atención médica y las ciencias de la vida

Diseñado para activos de alto valor y sensibles a la temperatura, el rastreador AT-Flight ofrece una solución ideal para hacer un seguimiento en tiempo real del transporte terrestre y aéreo, garantizando así el cumplimiento y la eficiencia operativa en la logística de la cadena de frío y demás aplicaciones cruciales para la atención médica.

AT-Flight combina la inteligencia artificial de avanzada con tecnología de sensores ambientales para detectar automáticamente un evento de vuelo y activar el modo avión y cumplir la normativa de la FAA, lo cual elimina la necesidad de intervención manual.

Su batería tiene una duración impresionante, que supera la de la competencia, lo que reduce la necesidad de sustituirla con frecuencia, mejora la eficiencia y reduce al mínimo los costos operativos, mientras que sus opciones de batería aprobadas para vuelo mejoran aún más su aptitud para las exigencias únicas del transporte aéreo. AT-Flight también funciona dentro de un amplio espectro de temperaturas y es capaz de rastrear activos en entornos tan fríos como -20 °C y por eso se adapta perfectamente al transporte de los productos médicos sensibles a la temperatura, como por ejemplo, las vacunas y otros productos farmacéuticos.

Con el lanzamiento de AT-Flight, Airgain está en condiciones de satisfacer la creciente demanda de soluciones de seguimiento de activos de alto valor dentro del sector de la atención médica y las ciencias de la vida, que se espera que crezca un 13% anual hasta 2030. AT-Flight ha recibido las certificaciones PTCRB, FCC y DO-160 y Airgain está trabajando para conseguir la aprobación de las principales aerolíneas estadounidenses y europeas.

La presentación de este producto es un componente integral de la estrategia global de Airgain, que se ha propuesto ampliar su presencia en los mercados de la IoT de alto valor, con una cartera diversa de soluciones de seguimiento innovadoras y de alto rendimiento. A medida que Airgain sigue desarrollando productos de la IoT para sectores específicos, tiene por objetivo ampliar su cartera de productos para satisfacer las necesidades de diversas aplicaciones específicas.

Joe Porrazzo, director de Gestión de líneas de productos para la IoT industrial en Airgain comentó al respecto:

"La detección automática de los vuelos en el AT-Flight es una excelente oportunidad para que los rastreadores de activos de Airgain simplifiquen la experiencia del usuario sin dejar de garantizar el cumplimiento de los requisitos y las prácticas recomendadas de la industria aérea. Además, me complace anunciar que ya hemos recibido la orden de compra inicial de un proveedor líder de soluciones de atención médica y comenzaremos los envíos en volumen de unidades del AT-Flight en el primer trimestre de 2025".

La familia de rastreadores de activos de Airgain aplica una gama de servicios de localización, entre ellos, GPS y triangulación celular, así como Wi-Fi en tiempo real. Con una variedad de opciones personalizables, los rastreadores de activos Airgain les permiten a los clientes encontrar fácilmente la configuración ideal a la medida de sus necesidades empresariales específicas.

Encontrará más información sobre el rastreador de activos AT-Flight de Airgain y otros productos de Airgain aquí.

Acerca de Airgain, Inc.

Airgain es un proveedor líder de soluciones de conectividad inalámbrica y ofrece una amplia gama de componentes integrados, antenas externas y sistemas integrados en todo el mundo. Agilizamos la conectividad inalámbrica entre los dispositivos y los mercados, con el foco puesto en resolver los desafíos de conectividad más complejos, acelerando el plazo de comercialización y optimizando las señales inalámbricas. Nuestra misión es conectar el mundo con soluciones inalámbricas optimizadas e integradas. Nuestra cartera de productos se dirija a tres mercados clave: empresas, consumidores e industria automotriz. Airgain tiene su sede en San Diego, California. Para obtener más información, visite airgain.com o siga a Airgain en LinkedIn y Twitter.

Airgain, AirgainConnect y el logotipo de Airgain son marcas comerciales o marcas registradas de Airgain, Inc. Todas las demás marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20241107601436/es/

