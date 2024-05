Aitana Bonmatí: "Dicen que las finales están para ganarlas, pero también hay que disfrutarlas"

La futbolista española Aitana Bonmatí, mediapunta del FC Barcelona, ha subrayado este viernes que, aunque "dicen que las finales están para ganarlas", a su juicio "también hay que disfrutarlas", en la víspera de jugar contra el Olympique de Lyon en la final de la Champions League Femenina sobre el césped del Estadio de San Mamés (Bilbao).

"Dicen que las finales están para ganarlas, pero a mí me gustaría decir que también hay que disfrutarlas porque estos momentos son únicos. Ya no solo la final en sí, sino el entrenamiento que vamos a hacer ahora creo que es único. Tenemos que disfrutar toda la semana que llevamos entrenando porque son momentos, vuelvo a repetir, únicos", indicó Bonmatí en rueda de prensa desde el estadio bilbaíno.

"Claro que lo importante es ganar, pero creo que el disfrutar es algo que voy aprendiendo a hacer con el tiempo y nos merecemos también disfrutar de estos días, ya no solo por el partido en sí o estar jugando contra el Olympique, sino por todo lo que se mueve alrededor. Creo que somos unas privilegiadas de vivirlo", añadió la mediapunta 'culer'.

Además, se congratuló por el apoyo de la afición. "Estamos recibiendo información de que vienen muchos 'culers', una vez más. Para mí es un orgullo formar parte de este club, tener a esta afición que han apoyado siempre, ya sea en Montjuïc, en el Camp Nou, en el Johan [Cruyff] o aquí en Bilbao. Sabemos que la afición es la jugadora número 12 y será, como siempre nos demuestran, esa jugadora que necesitamos para tirar adelante los partidos", recalcó Bonmatí.

"Creo que no hay una manera específica de trabajar [la final], sino que la experiencia te da el saber contrarrestar adversidades. Igual hace años empezábamos un partido perdiendo y nos era muy difícil darle la vuelta. Pero ya hemos tenido adversidades en los últimos dos años, recuerdo la final contra el Wolfsburgo y también las semifinales de este año contra el Chelsea, donde teníamos que remontar un primer partido en el que habíamos salido perdedoras", continuó Bonmatí.

"Por tanto, creo que la experiencia es importante; pero obviamente sabemos que, si no encajamos el gol en los primeros minutos, pues mucho mejor. Porque, si no, ya te hace ir perdiendo todo el partido. Aun así, si eso ocurriera porque puede pasar y estamos frente a un gran equipo y en a una final, no pasaría nada. Confiamos en nuestras armas, tenemos la mentalidad ganadora de siempre y creo que es un aspecto que hemos mejorado mucho en los últimos años", aseveró la mediapunta blaugrana.

Sobre su compañera Esmee Brugts, solo tuvo elogios. "Es una persona tímida, también es muy joven y hay que darle tiempo. Creo que ha mejorado mucho desde el principio de temporada, pero también la hemos ayudado mucho a integrarse al grupo porque al ser más tímida pues siempre cuesta más. Pero es una gran persona, una jugadora que lo da todo siempre y como he dicho, es muy joven, le quedan muchos años por delante y seguro que va a dar un gran nivel muchos años", destacó.

Igualmente alabó a Fridolina Rolfö. "Para mí significa mucho porque es una buena persona, una buena futbolista. Creo que conectamos muy bien desde que nos conocimos aquí en Barcelona. Ella me ha ayudado mucho. Siempre le digo que es como una madre. No solo porque sea tan alta, sino también porque me apoya mucho y es una buena persona. Y también es una futbolista muy, muy, muy buena y para mí es único tenerla en el equipo", insistió.

"A mí siempre me gusta hablar de la mentalidad porque creo que, sin la mentalidad ganadora y ambiciosa que tenemos, no estaríamos donde estamos. Pero lo que no me gustaría es hablar del pasado porque el pasado sí te puede servir para aprender, pero no significa que mañana se tenga que volver a dares una situación similar a la ya vivida", agregó.

"Creo que tenemos que respetar al rival, es un gran rival y lo sabemo. Pero también confiamos en nosotras, en nuestro potencial. Para mí es una final al 50-50, igualada. Nos veo entrenar cada día, nos veo durante toda la temporada, sé de la mentalidad que tiene mi equipo y mañana va a ser un gran día, vamos a salir con esa mentalidad ganadora y ambiciosa de siempre", reiteró sobre su preparación.

Por otra parte, evitó opinar acerca del adiós de Xavi Hernández al banquillo del equipo masculino. "Creo que la afición ha respondido por sí misma con el desplazamiento masivo que se va a ver mañana, creo que no hacen falta muchas más explicaciones. Queremos estar centradas 100% en el partido, creo que es lo que nos merecemos, llevamos muchos años trabajando en ello y la afición también se lo merece. Y ya está, no me gustaría hablar de nada más hoy", precisó al respecto.

Por último, hizo una llamada de advertencia contra el favoritismo: "Es obvio que somos las actuales campeonas, pero me gustaría decir que el Olympique es histórico porque está ahí cada año compitiendo por todos los títulos. Aunque no haya llegado a todas las finales en los últimos años, tiene un gran palmarés y se le ha de respetar".

"Por tanto, mañana el marcador comienza 0-0, una nueva final. Y como ha dicho el míster, yo también considero que somos los dos mejores equipos del mundo ahora mismo", concluyó Bonmatí desde San Mamés.

