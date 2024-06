Al Horford de los Celtics es un tesoro nacional para los dominicanos tras consagrarse en la NBA

SAN JUAN (AP) — Al Horford está un pedestal en la República Dominicana: el centro de los Celtics de Boston se convirtió el lunes en el primer jugador del país caribeño en ganar un título de la NBA.

Horford – cuyo nombre completo es Alfred Joel Horford Reynoso – fue felicitado por el presidente del país, estrellas internacionales de la bachata y otras personalidad luego que finalmente ganara un campeonato en su 17ma temporada.

“Al Horford ha hecho historia como el primer dominicano en ganar una serie final de la NBA”, dijo el presidente, Luis Abinader en X. “¡Qué gran orgullo para nuestra patria! Felicidades por tu increíble logro”. El tweet incluyó un emoji con la bandera dominicana y el hashtag #OrgulloDominicano.

Los Celtics vencieron a los Mavericks de Dallas por 106-88 para conquistar el 18vo campeonato de la franquicia, rompiendo un empate con los Lakers de Los Ángeles como el equipo más laureado en la historia.

“Me siento orgulloso de representar a todos los dominicanos, no solo allá, sino en el mundo porque sé que están en distintos sitios en Europa y acá en los Estados Unidos”, dijo Horford, quien tenía una bandera de la República Dominicana en su cintura, mientras posaba para fotos con el Trofeo Larry O’Brien.

Rachel Quezada, auditora de 38 años en Santo Domingo Este, dijo que siguió toda la serie esperando la victoria de Boston, de los cuales nunca dudó de su talento colectivo.

“Adoro que se pueda decir que es una persona que no olvida sus raíces”, dijo Quezada a The Associated Press. “El equipo tuvo un rendimiento magistral desde el inicio”.

Horford, de Puerto Plata, se une a la pequeña lista de jugadores latinoamericanos en ganar un título de la NBA: Los argentinos Manu Ginóbili y Fabricio Oberto, los puertorriqueños Butch Lee y J.J. Barea, el venezolano Carl Herrera, el brasileño Leandro Barbosa, y el mexicano Juan Toscano-Anderson.

El maestro dominicano Juan Luis Guerra también felicitó a la estrella de 38 años de los Celtics con una publicación del equipo de baloncesto en Instagram y un mensaje que decía: “¡¡Gloria a Dios!!”

El ministro de deporte de la República Dominicana publicó una foto en X que decía: “Orgullo Dominicano”.

Horford consiguió su primer anillo en su 15ta aparición en playoffs. El pívot de 38 años ha jugado en dos Finales. Es hijo de Tito Horford, estrella retirada del baloncesto de la NBA que jugó para los Bucks de Milwaukee.

Horford se mudó a Michigan junto a su familia desde la República Dominicana antes de dirigirse a Florida para jugar baloncesto universitario con los Gators.

AP