Al menos 19 muertos un incendio en el Bronx de Nueva York

Al menos 19 personas han muerto y 63 más han resultado heridas en un incendio declarado en un edificio de 19 plantas del barrio neoyorquino del Bronx, según el último balance de la Policía.

El Departamento de Bomberos de Nueva York ha informado de que unos 200 efectivos han sido movilizados para combatir las intensas llamas, según recoge el diario 'The New York Post'. Según fuentes de este diario sensacionalistas una de las víctimas mortales sería un niño de cuatro años. "Estaban sacando cuerpos de todos los pisos. Es el peor incendio que he visto en 30 años", ha relatado un bombero al 'Post'.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, se ha desplazado hasta el lugar. "Va a ser uno de los peores incendios de la época moderna en la ciudad de Nueva York", ha advertido.

La Asociación de Bomberos Uniformados ha denunciado la falta de personal en los camiones que fueron llegando al lugar. "Había cuatro bomberos en lugar de cinco (en el primer camión) porque falta personal por el coronavirus", ha explicado el presidente de la asociación, Andrew Ansbro.

"Varios de los camiones que llegaron primero estaban en la misma situación. Si hubiera habido personal suficiente se podría haber extinguido antes el fuego y se habría dado atención médica antes", ha indicado.

Una de las vecinas, Cristal Díaz, de 27 años, logró huir del edificio en llamas desde el 15º piso junto a sus primos, su tía y su perro. "Estaba tomando un café en el salón cuando olí el humo. Mojamos toallas para ponerlas bajo las puertas. Ha sido todo una locura", ha relatado.

Otro vecino ha explicado que muchos vecinos no han salido de sus casas porque no es raro que suene la alarma antiincendios unas dos veces por semana.

Al parecer las llamas comenzaron en los pisos más bajos de la torre y las primeras llamas se pudieron ver desde el exterior en una ventana del tercer piso. Los bomberos han desplegado escaleras para intentar facilitar la evacuación pese a las dificultades que causan las bajas temperaturas.